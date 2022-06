Chi ancora è colpito direttamente dai problemi delle stesse storie Instagram visualizzate nel social in loop deve sapere che c’è una soluzione all’anomalia di scena da un paio di giorni. In particolar modo, un nuovo aggiornamento dell’app è giunto a fissare il grave bug, anche se per il momento non disponibile proprio per tutti.

Prima di passare al rimedio del bug, è giusto ritornare un’ultima volta sulla tipologia di errore perché ancora non superata da tanti iscritti al social. Accedendo al proprio profilo, si continuano a visualizzare sempre le stesse storie Instagram, vecchie di svariate ore, mentre le nuove non sono accessibili o al massimo compaiono in coda al tutto. Il team Instagram non ha mai commentato la tipologia di anomalia ma nel nostro approfondimento è stata pure segnalata la più che probabile causa del problema nell’aggiornamento dello strumento dello scorso 13 giugno.

Come risolvere ora e una volta per tutte proprio i problemi delle stesse storie Instagram visualizzate di continuo? Nelle ultime ore è stato rilasciato un aggiornamento incrementale sull’App Store di Apple proprio di Instagram, siglato come il 239.1 e datato ieri 15 giugno. Ebbene, proprio il changelog della versione fa riferimento ai rimedi ad un serie di bug e sono state raccolte svariate testimonianze di utenti che, dopo l’update appunto, sono tornati a vedere le nuove storie più recenti. Peccato che un intervento simile non sia stato ancora effettuato anche per l’utenza Android. Sul Play Store, in effetti, l’ultimo rilascio dell’app risale sempre al 13 giugno e non c’è stato alcuna proposta successiva.

Chi tra i nostri lettori ha ancora problemi con le stesse storie Instagram visualizzate in app? Provare per credere se l’aggiornamento disponibile almeno per iPhone sia risolutivo nell’immediato per un rapido ritorno alla normalità dell’esperienza utente.

