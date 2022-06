Tutto è pronto allo Stadio San Filippo per il concerto di Vasco Rossi a Messina. La data è quella di venerdì 17 giugno 2022, unico appuntamento con il Blasco in città.

I biglietti per lo spettacolo sono esauriti, tanti sono i fan che li hanno acquistati in prevendita. Chi ne fosse sprovvisto, può monitorare Fan Sale, che consente la compravendita di biglietti tra fan. La piattaforma è legata a TicketOne e del tutto legale.

Il concerto di Vasco Rossi a Messina inizierà alle ore 21.15, apertura porte alle ore 15.00. In scaletta tutti i successi di Vasco, dagli esordi agli ultimi brani appena rilasciati. Ciò che incantate offre ai suoi sostenitori è uno spettacolo all’insegna del rock puro, alla riscoperta delle tappe fondamentali del suo percorso artistico.

Come Arrivare allo Stadio San Filippo di Messina

Cambia la viabilità dal pomeriggio di giovedì 16 giugno per consentire ai fan di Vasco Rossi si raggiungere agevolmente lo Stadio San Filippo – Franco Scoglio di Messina. Non si potrà sostare lungo le strade che costeggiano lo stadio, alcune delle quali saranno anche chiuse al traffico. Vi invitiamo a prendere visione della viabilità, nel dettagliato comunicato del Comune di Messina.

ATM mette a disposizione un servizio navetta attraverso la tratta “Zir-Bivio San Filippo”. Il servizio sarà attivo dalle 10:00 alle 15:00 con 2 navette, dalle 15:00 alle 21:00 e dalle 23:00 alle 3:00 con 15 navette. Sarà possibile raggiungere lo stadio anche in tram, che sarà attivo fino alle 3:00 del 18 giugno per consentire il deflusso dal luogo dell’evento.

Se si arriva in auto dall’autostrada: uscire a Messina Gazzi, parcheggiare al Capolinea sud (Bonino-Zir), acquistare il biglietto biglietto e prendere la navetta (Stadio S.Filippo – Via 17c Sacra Famiglia).

Parcheggio per lo Stadio San Filippo – Franco Scoglio

Non saranno disponibili i parcheggi dello Stadio San Filippo, lui cui vie d’accesso saranno chiuse al traffico. Sarà possibile lasciare la propria auto nei parcheggi oltre l’area a traffico limitato oppure al Capolinea sud (Bonino-Zir) o ancora nei garage a pagamento della città.

Scaletta Vasco a Messina 2022

– XI comandamento

– L’uomo più semplice

– Ti prendo e ti porto via

– Se ti potessi dire

– Senza parole

– Amore.. aiuto

– Muoviti!

– La pioggia alla domenica

– Un senso

– L’amore l’amore

Interludio 2022

– Tu ce l’hai con me

– C’è chi dice no

– Gli spari sopra

– …Stupendo

– Siamo soli

– Una canzone d’amore buttata via

– Ti taglio la gola

– Rewind

– Delusa

– Eh… già

– Siamo qui

Bis:

– Sballi ravvicinati del terzo tipo

– Toffee

– Sally

– Siamo solo noi

– Vita spericolata

– Canzone

– Albachiara

