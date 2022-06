La carriera di Simone Montedoro ha avuto una svolta storica grazie alla fiction Don Matteo, dove ha interpretato il Capitano Giulio Tommasi per cinque stagioni. Un personaggio amatissimo dal pubblico, che ha però salutato alla fine della decima stagione.

Don Matteo prosegue con le sue repliche estive nella fascia pomeridiana e al giovedì sera. Proprio stasera, 16 giugno, Rai1 ripropone la puntata della dodicesima stagione in cui il Capitano Tommasi fa un’ultima (e finora definitiva) comparsata nella Spoleto del buon parroco in bici.

Ma perché Simone Montedoro ha lasciato Don Matteo? In via ufficiosa, l’attore annunciò il suo addio, spiegando: “Non rifarò Don Matteo. Non si tratta di una decisione che ho preso io. Non è colpa mia. I lavoro finiscono, ne iniziano altri”. Infatti, gli sceneggiatori all’epoca ritennero che la storia del Capitano Tommasi si era esaurita, perciò non c’era spazio per dar vita ad altre trame che non sarebbero state adeguate al suo personaggio. In cinque stagioni, Giulio ha avuto un’intensa storia con la figlia del Maresciallo Cecchini, poi era diventato padre; rimasto vedovo, aveva ritrovato l’amore con Lia.

Montedoro ha fatto un’ultima apparizione nei panni di Tommasi nella puntata 12×03 dal titolo Ricordati di santificare le feste, in cui l’ex Capitano perde la memoria ed è convinto di essersi fidanzato con Bianca Venezia. Cecchini lo asseconda, ma dietro questa sua momentanea sbadataggine potrebbe celarsi altro: e se il suo rapporto con Lia fosse in crisi?

Simone Montedoro sembra aver chiuso con Don Matteo. Le sue ultime parole al riguardo risalgono al settembre 2021 nel corso di un’intervista con Grand Hotel. In quell’occasione, l’attore aveva fatto eco alle parole degli sceneggiatori, confermando che il suo personaggio aveva ormai dato tutto alla fiction:

Si è sposato, ha avuto una figlia, è rimasto vedovo, si è risposato… L’anno scorso, pur di farlo ricomparire in qualche puntata, gli sceneggiatori gli hanno fatto perdere la memoria. Adesso non saprebbero più cosa inventarsi.

Don Matteo è un capitolo chiuso, aveva concluso Montedoro al settimanale:

Dichiaro chiuso il caso Tommasi e vado avanti, anche se Don Matteo non si dimentica.

