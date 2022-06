Il finale di Peaky Blinders saluta il pubblico con un senso di insoddisfazione. La storia sembra essersi conclusa da una parte, ma dall’altra molte domande restano senza risposta.

C’è una ragione dietro tutto ciò. Il finale di Peaky Blinders è intenzionalmente lasciato così. Mentre il pubblico si aspettava un addio solenne a Tommy Shelby, il perno della serie, nonché uomo tormentato che per intere stagioni ha lottato contro i suoi demoni personali, i motivi sono altri.

Attenzione: da qui seguono spoiler sul finale di Peaky Blinders

Negli ultimi momenti del finale, ci aspettiamo che Tommy vada dai Mosley per ucciderli e far fuori anche Hitler, eliminando così la minaccia fascista che incombe sull’Europa, ma ciò non sarebbe stato in linea con la storia reale (e l’intenzione di Knight non è quella di raccontare qualcosa di utopico).

Piuttosto, Tommy capisce che Oswald Mosley aveva ingaggiato un dottore per fargli credere che stava morendo, pensando che eventualmente lui si sarebbe tolto la vita da solo. Tommy è lì per premere il grilletto e uccidere il medico, salvo poi ripensarci quando sente dei rintocchi “Armistizio. Pace”, pronuncia, e se ne va, mostrando di essere cambiato, in qualche modo. Il vecchio Tommy Shelby è morto, ora c’è un uomo nuovo. E il passaggio è simboleggiato alla sua carovana, che contiene tutti i suoi ricordi, che va in fiamme.

Ci sono molte cose che non quadrano nel finale. Oltre al fatto di non aver “ucciso” il personaggio interpretato da Cillian Murphy, c’è l’esilio di Finn che deve essere spiegato, e l’introduzione del figlio illegittimo di Tommy. Tutte queste cose non sembrano essere buttate a caso, piuttosto anticipano l’annunciato film sequel su cui lo showrunner Stephen Knight sta lavorando. Al New York Times ha dichiarato:

Sono interessato a chiudere la storia durante la Seconda Guerra Mondiale. E poi il film stabilirà cosa accade dopo. Finché c’è voglia di ascoltare questa storia, perché no? Probabilmente non scriverò tutte queste, ma devo stabilirle.

In ogni caso, il protagonista Cillian Murphy ha già detto di non essere interessato a qualsiasi progetto futuro:

Sarei contento come chiunque di leggere un copione. Ma credo sia meglio per tutti se ci prendessimo una piccola pausa. E poi possiamo ritrovarci. Steve è così impegnato ed è uno scrittore richiesto, ma so che ama occuparsi di Peaky Blinders sopra a ogni cosa. Lo adora. Perciò penso che quando sarà il momento, se c’è ancora da raccontare, io ci sarò.

Il finale di Peaky Blinders ha quindi soddisfatto a metà ma per le ragioni sopra svelate. Vedremo in che modo la storia continuerà.

Continua a leggere su optimagazine.com.