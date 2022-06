L’app Google Maps non smette mai di incuriosire e Google è sempre a lavoro per far sì che questo servizio di navigazione possa risultare sempre aggiornato e utile per chi lo utilizza. Di recente, il colosso di Mountain View ha pubblicato sul proprio blog ufficiale ‘The Keyword’ un post riguardante le cinque funzioni preferite ed offerte dai widget Android, ossia: l’archivio delle email con un tocco su Gmail, scorrere la lista di cose da fare, sfogliare le traduzioni preferite, ridimensionare i widget come si desidera ed il nuovo widget su cui ci soffermeremo in questo articolo che darà informazioni sul traffico nelle nostre vicinanze. Andiamo a scoprire i dettagli.

Il nuovo ed interessante widget per Google Maps su Android non è stato ancora rilasciato ufficialmente, ma giungerà presto a bordo dell’app. Precisamente, parliamo di un widget che permetterà agli utenti di tenere traccia del traffico nelle vicinanze in modo diretto dalla schermata hHome del proprio telefono cellulare Android; tale widget si andrà ad unire agli ulteriori 30 già messi a disposizione dalle app sviluppate da Google. Come sostiene il produttore californiano, i widget rappresentano la modalità ideale per rendere ancora più personale la schermata Home su Android, permettendo agli utenti di monitorare costantemente i dettagli più indispensabili come le email, le condizioni meteo, la lista delle cose da fare, le foto preferite e tanto altro.

Per quanto riguarda il nuovo widget, che arriverà presto, darà informazioni sul traffico nelle vicinanze del luogo in cui ci troviamo. Nella parte centrale del widget, difatti, viene mostrato un pallino di colore blu inerente la posizione attuale dell’utente e le principali strade sono del colore verde, giallo, arancione o rosso in base all’intensità del traffico. Detto ciò, è consigliabile aggiornare sempre l’app Google Maps così da non perdervi gli ultimi aggiornamenti apportati e le novità più interessanti.

