Lo Xiaomi 12 Ultra si delinea sempre di più: adesso del device sappiamo sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 e che sarà un top di gamma con tutto quello che si possa desiderare. Il telefono dovrebbe montare uno schermo da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ e tecnologia LTPO 2.0, in grado di modulare la frequenza di refresh rate fino a 120Hz (il telefono si adatterà automaticamente in base all’operazione che si sta effettuando; l’utente non dovrà preoccuparsi di nulla).

Lo Xiaomi 12 Ultra includerà 8/12GB di RAM LPDDR5, 256/512GB di storage interno UFS 3.1. La fotocamera posteriore dovrebbe disporre di un sensore principale da 50MP con OIS, da un ultra-wide a 48MP (anch’esso con OIS, per SL) e da un teleobiettivo con zoom 5x da 48MP (anche ToF e autofocus laser). La fotocamera frontale pare limitarsi ad un sensore singolo da 20MP (comunque sufficiente a garantire auto-scatti di buona qualità). Presente l’audio stereo, così come l’interfaccia MIUI 13 con Android 12. La batteria avrà una capacità da 4900mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W per SL, e da 4800mAh con ricarica a 67W e wireless a 50 per YB.

Gli unici che ancora si hanno sono relativi alla velocità di ricarica, che potrebbe anche non essere esattamente quella sopra dichiarata. In ogni caso, possiamo affermare che lo Xiaomi 12 Ultra potrebbe identificarsi come il top di gamma definitivo per diversi aspetti: stentiamo a trovargli una pecca, ammesso e non concesso che le indicazioni di cui sopra vengano poi confermate (non dovrebbero esserci dubbi a riguardo, se non quello che vi abbiamo poc’anzi manifestato). Nel caso che abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

