Un incidente per i The Kolors oggi, è la notizia del giorno. La band sta, fortunatamente, bene. A parlare è stato lo stesso frontman, Stash Fiordispino, per tranquillizzare tutti.

Il gruppo era in viaggio in automobile sulla strada per Venafro, in Molise, quando si è verificato un incidente. Ad essere coinvolti due mezzi: l’auto sulla quale viaggiavano i The Kolors ed un camion.

“Stiamo tutti bene”, tranquillizza Stash via storie su Instagram. Parla ai fan in attesa a Venafro già dalle prime ore del mattino e conferma che il concerto si terrà. Lo spettacolo ci sarà ma inizierà in lieve ritardo.

La dinamica dell’incidente è lo stesso cantante a chiarirla. L’auto sulla quale si stavano spostando è stata coinvolta in un impatto frontale contro un camion che viaggiava contromano. Fortunatamente “nessuno si è fatto male”, come riporta lo stesso Stash onde evitare il susseguirsi di voci prive di fondamento.

Il concerto dei The Kolors a Venafro in programma per stasera, giovedì 16 giugno, dunque, è confermato. Si svolgerà come da programma ma le note d’inizio sono posticipate. Per Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona, il concerto in Molise fa parte della tournée che si svolge tra primavera ed estate dopo due anni di pausa forzata causa dal covid-19 che ha interrotto le attività live.

Il tour dei The Kolors sarà particolarmente fitto e lungo. Proseguirà fino all’8 settembre, quando la band si esibirà in concerto per l’ultima volta a Una (SS), almeno stando al calendario divulgato alla data odierna. La tournée toccherà l’Italia da nord a sud e non escluderà le isole.

Dopo l’appuntamento di Oggi, i The Kolors sono attesi a Palazzolo Acredine (SR) il 26 giugno.