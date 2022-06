“A Lugano non ti vogliamo”, questo il titolo della nota pubblicata da un gruppo di femministe contro Fabri Fibra. Si tratta del collettivo Io L’8 Ogni Giorno, che in una missiva chiede al Comune di Lugano di annullare il concerto del rapper previsto per il 6 luglio 2022 in piazza Luini. Il motivo è legato ad alcuni suoi testi in cui, secondo le attiviste, l’artista inciterebbe alla violenza, allo stupro e si macchierebbe di discorsi sessisti.

Le canzoni incriminate

Le attiviste di Io L’8 Ogni Giorno, per motivare la richiesta di annullamento del concerto di Fabri Fibra a Lugano, allegano alcuni versi presenti nelle canzoni più famose del rapper. Essenzialmente si tratta di brani datati, tratti soprattutto da Mr. Simpatia (2004) e Tradimento (2006). Le canzoni incriminate – tra i tanti esempi – sono Venerdì 17 e Su Le Mani.

Nel primo caso troviamo:

“Parlando con la tua sorellina di dodici anni

Che è stata ritrovata il giorno dopo nello sgabuzzino

Senza vestiti con un taglio nell’intestino

E le budella nel cestino, la sbo**a sul cuscino

Il sangue sul lavandino e cola sul tappetino

Giro in casa con in mano questo uncino

Ti ci strappo le ovaie e che ca**o me le cucino!“

In Su Le Mani, invece, Fabri Fibra recitava:

“Ho 28 anni ragazze contattatemi sco*atemi

e se resta un po’ di tempo presentatevi

non conservatevi datela a tutti anche ai cani

se non me la dai io te la strappo come Pacciani

io fossi nato donna ascolterei Madonna

vestirei senza mutande

ovunque e sempre in minigonna

così non mi ci vedo e neanche tu scommetto

allora cosa ca**o guardi nei bagni dal tuo armadietto

il mio ca**o è in questione ne vuoi un’illustrazione

vorresti anche toccarlo brutto pezzo di un re**hione

io sono un burattino che sta su senza fili”.

Ancora, nella lettera delle femministe contro Fabri Fibra si fa riferimento a quell’episodio del 2013 in cui il rapper fu escluso dal concerto del Primo Maggio dopo l’accusa del collettivo DI.RE (Donne In REte contro la violenza) per i testi ritenuti oltraggiosi contro le donne.

La lettera

Riportiamo di seguito le parti più salienti della lettera delle femministe contro Fabri Fibra:

“Vi scriviamo questa lettera con profonda indignazione e rabbia per lo sconcertante atto di violenza, offesa, odio, umiliazione e ipocrisia che avete deciso di organizzare, sostenere e promuovere.

Il Collettivo femminista Io l’8 ogni giorno si impegna da anni a difendere le donne e ogni vittima di violenza e discriminazione di genere, e ci siamo trovate allibite e incredule di fronte alla vostra decisione di offrire un palco illustre, altamente simbolico ed un’ingente campagna pubblicitaria ad un personaggio che da 20 anni costruisce la propria fama e profittabilità commerciale inneggiando pubblicamente all’odio e alla violenza contro le donne e le persone LGBT, vantandosi regolarmente di perseguire unicamente una logica utilitaristica e le esigenze di mercato nella scelta dei contenuti e della violenza dei suoi messaggi. Ci riferiamo ovviamente al concerto di Fabri Fibra organizzato dal LAC il 6 luglio in piazza Luini (…) Non concediamo alcuno spazio pubblicitario e promozionale a chi banalizza e legittima la cultura sessista, misogina, omofoba, violenta e discriminante per farne un vettore commerciale! Chiediamo che venga annullato il concerto del 6 luglio e che non venga dato alcuno spazio a discorsi banalizzanti nei confronti della violenza di genere, violenza sessuale e sessista! I contenuti e gli incitamenti all’odio, ai femminicidi, agli stupri e alla violenza propagati e banalizzati da Fabri Fibra non hanno alcun intento critico, artistico o culturale. Lo stesso Fibra ha più volte affermato di perseguire unicamente le logiche e i dettami dell’industria musicale e di non volersi assumere alcuna responsabilità sui suoi contenuti.

L’evento del 6 luglio non si inserisce in alcun percorso critico in merito agli stereotipi di genere o alla responsabilità sociale e civile dell’arte e della cultura per provocare una riflessione critica. È un evento isolato, inserito nel palinsesto di intrattenimento, e in quanto tale non può in alcun modo essere legittimato e banalizzato da parte di un ente come il LAC, e neppure da parte della città di Lugano e dei media che supportano l’evento.

Non si tratta di “libertà di espressione” ma di incitamenti all’odio e alla violenza, legittimati e banalizzati volontariamente e in modo colpevole e complice da chi contribuisce a promuoverli“.

Per il momento il rapper non ha replicato alle accuse.

La risposta dal Comune di Lugano

Alla lettera delle femministe contro Fabri Fibra ha risposto Roberto Badaracco, capo del Dicastero cultura sport ed eventi della città di Lugano, ascoltato da RSI:

“Credo che l’arte, la cultura e la musica debbano rimanere in una libertà espressiva che certamente non devono superare certi limiti. Fabri Fibra in passato li ha chiaramente superati e gli è stato fatto notare; credo che abbia compreso di non dover andare oltre i limiti”.

Il concerto si farà, quindi le proteste del collettivo L’8 Ogni Giorno non avranno conseguenze, se non quelle di accendere i riflettori su un problema che spesso interessa la musica e la licenza degli artisti.

