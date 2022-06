Samsung Wallet adesso unisce insieme i vantaggi legati a Samsung Pay e Pass, per l’archiviazione di carte di pagamento, chiavi digitali, carte di imbarco e tanto altro ancora (la sicurezza è garantita da Samsung Knox, con piena compatibilità con tutto l’ecosistema Galaxy). Jeanie Han, EVP e Head of Digital Life, MX business di Samsung Electronics, ha fatto sapere che Samsung Wallet contribuirà a semplificare la vita degli utenti, fornendo uno strumento utile per tutte le occasioni.

L’applicazione garantisce un’interfaccia che, con un solo tocco, consente l’accesso a carte di pagamento, fidelity card, git card ed alle funzioni di Samsung Pass (memorizzerà le vostre password così da poter entrare in qualsiasi momento ed in tutta sicurezza nei vostri servizi preferiti). L’integrazione di SmartThings e la collaborazione con alcune altre aziende di sicurezza, gli utenti potranno aggiungere le proprie chiavi digitali per aprire e chiudere la porta con il dispositivo Galaxy. Samsung Wallet supporta anche le chiavi digitali delle auto su alcuni modelli di BMW.

ARTICOLI CORRELATI

Il servizio è disponibile in Italia a partire dalla giornata odierna: potrete usufruirne semplicemente lanciando l’app Samsung Pay o Samsung Pass su un dispositivo Galaxy compatibile e procedere all’aggiornamento dell’applicazione per poter godere di tutti i nuovi benefici associati all’ecosistema. Dubitiamo tra voi ci sia qualcuno che stenterà ad utilizzare Samsung Wallet, che sembra davvero un’applicazione futuristica (soprattutto per quanto riguarda la disponibilità delle chiavi digitali per aprire la propria porta di casa o la portiera della propria vettura BMW): apprezziamo molto l’impegno dimostrato dal colosso di Seul per il rilasciato di questo nuovo servizio, che scommettiamo metterà d’accordo i gusti e le esigenze di tutti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com