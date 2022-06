Come confermato da Realme, il prossimo smartphone Realme GT 2 Master Explorer Edition sarà il primo device del produttore cinese che avrà a bordo la nuova SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Nelle ultime ore sono giunte nuove conferme che riguardano la scheda tecnica integrale di questo telefono. A renderle note su Twitter è stato il leaker Yogesh Brar @heyitsyogesh. Andiamo a scoprire insieme quali sono i nuovi dettagli.

Il Realme GT 2 Master Explorer Edition (Dual SIM nano + nano) avrà un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il device vanterà il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno, supportato da 8 o 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e da 128 o 256GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Il sistema operativo sarà Android 12 con interfaccia proprietaria realme UI 3.0 e alimentato da una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 100W. In merito al comparto fotografico, la fotocamera anteriore sarà da 16MP con sensore S5K3P9, mentre sul retro il terminale sfoggerà una tripla fotocamera di cui il sensore principale da 50MP con OIS e sensore IMX766, un ultra-grandangolare da 50MP e un macro da 2MP.

ARTICOLI CORRELATI

Sempre in base alle informazioni rese note dal leaker, il Realme GT 2 Master Explorer Edition sarà dotato anche di un sensore per le impronte digitali posto sotto al display, oltre che delle connettività 5G SA/NS, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/ GLONASS / Navic/ QZSS/ Galileo, NFC, USB Type-C. Il device sfoggerà funzioni importanti come speaker stereo, USB Type-C Audio, Dolby Atmos e Hi-Res Audio. Il nuovo smartphone del produttore Realme potrebbe essere presentato in via ufficiale il prossimo mese di luglio ed in tre colori: Green, White e Brown. Insomma, per adesso non ci resta che aspettare nuove conferme, magari ufficiali, per quanto riguarda il prezzo di listino ed i Paesi in cui sarà messo in vendita.

Continua a leggere su optimagazine.com