Siete soliti dimenticare dove avete parcheggiato l’auto? Adesso non avrete più di questi problemi grazie ad un’app che fa proprio al caso vostro. Parcheggiare il proprio veicolo significa ricordarsi precisamente la posizione in cui lo si è lasciato, ma il più delle volte, in quanto distratti o assorti da mille pensieri, non facciamo caso a dove abbiamo parcheggiato, soprattutto se ci troviamo in posti a noi nuovi o difficili da raggiungere. Capita, infatti, di essere turisti in una nuova città, di passeggiare la sera e di girare a vuoto per poi ritrovare l’auto solo dopo molto tempo. Da oggi l’app Trova auto parcheggiata sarà la giusta soluzione per i vostri problemi.

L’applicazione consente di trovare l’auto parcheggiata con pochi semplici click, utilizzando le mappe di Google Maps e la localizzazione GPS. I principali passaggi che la semplice ed intuitiva app esegue sono essenzialmente due: memorizza la posizione utilizzando il GPS e le reti mobili per registrare la posizione in cui avete parcheggiato l’auto; trovare l’auto mostrandovi la vostra posizione tramite GPS e quella della vettura. Per utilizzare l’app è necessario uno smartphone Android che sia aggiornato alla versione 5.1 o successive.

ARTICOLI CORRELATI

L’app è gratuita, ma vi è la possibilità di effettuare acquisti in-app come scelta opzionale che parte da 0,69 euro fino a 3,09 euro per rimuovere la pubblicità. Attualmente il servizio conta oltre 1.000.000 di download. Insomma, davvero interessante e utile. Inoltre, Trova auto parcheggiata consente agli utenti di creare anche un nuovo stile, andando a personalizzare, ad esempio, la texture dell’interfaccia, aggiungere un widget su una delle schermate del device, selezionare l’unità di misura e svolgere giochi di memoria. Se desiderate scaricare l’applicazione non dovete fare altro che andare nel Google Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com