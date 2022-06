Sono in arrivo nuove emoji WhatsApp per la massima inclusione di genere e anche una novità importante per i gruppi e la relativa iscrizione dei membri. Come al solito, gli sviluppatori del servizio di messaggistica non restano mai con le mani in mano e anche in questo mese di giugno non mancano di implementare alcune funzioni e dettagli utili.

Nuove emoji

Dettagliamo, prima di tutto, quali sono le nuove emoji WhatsApp in arrivo nella beta per Android siglata come la 2.22.14.6. L’immagine di apertura articolo mostra proprio le emoticon appena introdotte, del tipo “gender neutral”. A guardarle bene, in effetti, i personaggi rappresentati non hanno uno spiccato genere maschile o femminile, piuttosto “fluido”. La massima inclusione di ogni personalità e propensione individuale passa anche attraverso queste semplici ma essenziali novità. Le soluzioni proposte servono in effetti a chiunque per esprimersi al meglio in chat, mostrandosi appunto per quello che si è in maniera più esatta.

Novità gruppi

Oltre alle nuove emoji WhatsApp indicate prima, la nuova beta del servizio di messaggistica mostra anche dell’altro per i gruppi. Più precisamente si tratta della possibilità che gli amministratori avranno di accettare o meno l’iscrizione di nuovi membri. Operando nelle impostazioni delle chat collettive, ecco che il gestore della chat appunto potrà rendere attiva l’approvazione di contatti ulteriori rispetto a quelli già esistenti in chat. Si tratterà di coloro che solitamente arrivano ai gruppi attraverso il link di invito. L’ultima implementazione garantirà un livello di controllo maggiore a chi vuole anche verificare costantemente la qualità della chat appunto. Questa feature anticipa di certo quanto siamo in attesa di vedere rilasciato dagli sviluppatori nel giro di non molto tempo. In effetti, è previsto che sempre gli amministratori siano in grado di cancellare i contenuti dei membri, quando necessario, per evitare disguidi e polemiche.

