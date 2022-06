Non importa che lo si gusti come frutto delle proprie fatiche nella realizzazione e nella cura di un orto domestico o dopo averlo acquistato al mercato: in tutti i casi, parlare del cetriolo vuol dire chiamare in causa un ortaggio a dir poco speciale, un regalo che la natura ci fa nella bella stagione e che vale la pena sfruttare. Quali sono i suoi benefici? Scopriamoli assieme nelle prossime righe!

Cetriolo: famiglia, origini, quando piantarlo

Il cetriolo è un ortaggio noto anche con il nome scientifico di Cucumis sativus. Appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, la medesima delle zucchine e del melone (quest’ultimo è un altro straordinario ospite della tavola tardo primaverile ed estiva). Con un’origine che, secondo le teorie più accreditate, andrebbe legata all’India e all’area himalayana in particolare, il cetriolo, nei casi in cui si opta per l’orto domestico, può essere piantato nel mese di giugno.

In questi frangenti, come si ricorda sulle pagine del sito LettoQuotidiano è importantissimo porre attenzione, sia di giorno sia di notte, affinché non sia esposto a temperature troppo basse.

Valori nutrizionali

Ci addentriamo ora alla scoperta dei valori nutrizionali del cetriolo, ricordando innanzitutto il suo essere composto quasi totalmente d’acqua. Considerando un etto di questo ortaggio, ovviamente a crudo, oltre 95 grammi sono costituiti da acqua. Troviamo poi circa 0,60 grammi di proteine, una minima quantità di lipidi, 30 grammi di carboidrati e circa mezzo di fibre.

Il cetriolo è fonte di nutrienti preziosi. Tra questi spicca la vitamina C o acido ascorbico, uno dei più potenti antiossidanti che la natura ci ha regalato. Da non dimenticare sono poi la niacina o vitamina B3, fondamentale per la respirazione cellulare, la riboflavina e la vitamina E. Per quel che concerne i minerali, possiamo invece trovare il magnesio, il sodio, il ferro, lo zinco e il manganese.

I benefici

Cosa dire dei benefici? Prima di tutto che, per apprezzarli al meglio, è il caso di consumare il cetriolo fresco e con la buccia. Quest’ultima, che non necessita di alcun lavaggio nei casi in cui si ha a che fare con ortaggi biologici e coltivati a km 0, non andrebbe mai scartata in quanto è nota per la sua altissima concentrazione di nutrienti.

Ricchissimo d’acqua, questo ortaggio è il non plus ultra per chi non vuole trascurare l’idratazione quotidiana. I circa 2 litri d’acqua che bisognerebbe assumere ogni giorno – si tratta di una stima di massima in quanto i dettagli specifici sono altamente personalizzati e variano sulla base del peso, del sesso e dell’attività fisica – non devono arrivare solo da quella in bottiglia, ma anche da ciò che si mette in tavola. Il cetriolo è ottimo a tal proposito.

La sua assunzione è preziosa anche per via della già menzionata presenza di minerali. Grazie a questi nutrienti, il cetriolo può essere considerato un ricostituente naturale contro quella fastidiosa sensazione di stanchezza che, prima o poi, prende tutti durante i mesi estivi.

Diuretico e depurativo, grazie al mix tra acqua e fibre il cetriolo è in grado di garantire un senso di sazietà speciale a fronte di pochissime calorie. Non a caso, è spesso consigliato come ingrediente delle classiche insalatone estive a chi vuole rimanere in forma.

Un doveroso cenno va infine dedicato alle sue proprietà cosmetiche. Per queste ultime, bisogna dire grazie innanzitutto agli estratti oleosi, che hanno la capacità, in virtù della loro ricchezza in antiossidanti, di favorire il contrasto ai segni del tempo.

Quelli acquosi, invece, vengono spesso chiamati in causa quando si punta a combattere in maniera naturale inestetismi come le macchie cutanee. Particolarmente raccomandati come ingredienti di prodotti per la cute sensibile, sono particolarmente efficaci nel mantenimento della bellezza e della compattezza del contorno occhi.

