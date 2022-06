Quest’oggi, mercoledì 15 giugno, vivo ha reso noto ufficialmente l’arrivo sul mercato in Italia del suo nuovo smartphone di fascia alta vivo X80 Pro, dal profilo e caratteristiche tecniche molto interessanti soprattutto per quanto riguarda: il nuovo comparto fotografico, che ha ricevuto la collaborazione ingegneristica di ZEISS, il nuovo Chip vivo V1+, una ricarica rapida molto avanzata FlashCharge da 80 W e il SoC di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730. Andiamo a vedere insieme quali sono le altre specifiche tecniche del nuovo device premium del produttore cinese.

vivo X80 Pro è dotato del sensore di impronte digitali ultrasonico 3D situato sotto al display (da 6,78 pollici con pannello E5 Samsung AMOLED, risoluzione 3200×1440 pixel, refresh rate variabile (LTPO) fino a 120Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300Hz e luminosità di 500 nit, in grado di sbloccare il telefono in soli 0,2 secondi grazie ad un’area di riconoscimento 11,1 volte più ampia rispetto alla media. Inoltre, sono presenti anche le casse Dual Stereo. Adesso soffermiamoci un attimo sul punto di forza del nuovo smartphone vivo, ossia il comparto fotografico: dotato di una fotocamera anteriore da 32MP, mentre sul retro ci sono ben quattro fotocamere di cui un sensore principale GNV da 50MP con sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e tecnologia Active Centering; un sensore ultrawide da 48MP, una periscopica da 8MP ed una fotocamera per ritratti da 12MP dotata di stabilizzazione Gimbal.

vivo X80 Pro sfrutta la modalità ZEISS Cinematic, la cui funzione ZEISS Cinematic Video Bokeh rappresenta una delle novità più importanti del device: essa, infatti, produce una sfocatura ovale in formato cinematografico 2.39:1, andando a ricreare l’effetto delle lenti cinematografiche anamorfiche. Inoltre, la modalità Ritratto è stata aggiornata con nuovi effetti, come ad esempio lo ZEISS Cinematic Style Bokeh. Anche la batteria dual-cell è un punto di forza dello smartphone con una capacità di 4700mAh, dotata di ricarica rapida FlashCharge a 80W e FlashCharge Wireless a 50W. Il dispositivo sarà disponibile in Italia a fine giugno sia online che nei negozi fisici di elettronica solo nel colore Cosmic Black ed al prezzo di listino di 1299 euro.

