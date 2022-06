Il Realme V20 è presentato in Cina: parliamo di un device 5G dal prezzo di listino molto aggressivo (al cambio attuale si parla di una cifra di circa 150 euro). Al momento, per la descrizione della scheda tecnica, bisogna basarsi su quanto è stato ricapitolato da alcune testate online su Weibo, mancando ancora un comunicato ufficiale a riassumerle tutte.

Il Realme V20 pare avere uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), oltre che ad essere spinto dal processore MediaTek 700 (CPU composta da 2x Arm Cortex-A76 a2,2 GHz + 6x Arm Cortex-A55 a 2GHz, GPU Arm Mali-G57 MC2), 4/8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di storage interno UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore include un sensore principale da 13MP (apertura f/2.2) ed un sensore di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale, invece, presenta un sensore singolo da 5MP. La parte dedicata alla connettività prevede l’innesto del supporto 5G/NSA DSDS, del Wi-Fi ac, del Bluetooth 5.1, oltre che del lettore delle impronte digitali collocato nel tasto di accensione per lo sblocco del dispositivo.

ARTICOLI CORRELATI

La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 10W. Le dimensioni saranno pari a 164,4 x 75,1 x 8,1mm, distribuite in un peso di 184gr. Il 164,4 x 75,1 x 8,1mm. Il Realme V20 sarà disponibile nelle colorazioni Star Blue e Cloud Black. Il prodotto dovrebbe avere un prezzo di circa 142 euro per il modello con 4GB di RAM, e di circa 199 euro per quello con 8GB di RAM. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com