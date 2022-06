Sono disponibili in prevendita gli ultimi biglietti per Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli il 17 e il 18 giugno 2022. L’artista festeggia i suoi primi 30 anni di carriera nella musica attraverso due spettacoli senza precedenti, con tanti ospiti e in diretta su Rai1 per la prima serata del 17 giugno.

Oggi la conferenza stampa di presentazione e ancora pochissimi i biglietti disponibili per assistere alle due serate in piazza attraverso le quali Gigi D’Alessio torna dove tutto ha avuto inizio e ripercorrere la sua carriera attraverso le tappe fondamentali della sua discografia, hit evergreen e pezzi intramontabili che lo hanno fatto apprezzare tanto in Italia quanto all’estero.

Per la festa dei suoi primi 30 anni di carriera, Gigi torna nella sua Napoli e porta con sé tanti ospiti per due serate speciali. Chi non avesse ancora acquistato i biglietti, sarà felice di sapere che gli ultimi posti sono in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

Biglietti per Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito, 17 giugno

I biglietti per Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli si avviano verso il tutto esaurito per quel che riguarda entrambe le tappe. Nello specifico, per la prima data di venerdì 17 giugno, sono disponibili ancora pochi posti in soli due settori.

Un posto nella poltrona numerata di categoria 5 è disponibile al prezzo di 39 euro, stesso prezzo per un posto nel settore della tribuna numerata. La serata verrà trasmessa in diretta su Rai1.

Biglietti per Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito, 18 giugno

La seconda data di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli, offre più scelta per quanto riguarda la scelta dei posti. Sabato 18 giugno, si terrà il secondo dei due eventi per festeggiare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio e sono in vendita biglietti in tutti i settori.

Un posto nella poltrona numerata di categoria 1 costa 79 euro, si scende a 69 per la categoria 2 della poltrona numerata. Con 59 euro si acquista un biglietto di poltrona numerata nella categoria 3 e con 49 euro nella categoria 4.

Un posto per la poltrona numerata categoria 5 costa 39 euro; stesso prezzo per la tribuna numerata.

