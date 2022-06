The Good Doctor 6 ci sarà oppure no? I fan possono iniziarsi a porsi la cruciale domanda ad un passo dal finale della quinta stagione in onda oggi, 15 giugno, su Rai2. Freddie Highmore e i suoi sono pronti a chiudere in bellezza un ciclo lungo una stagione in cui non sono mancate gioie e dolori ma anche addii e prese di posizione, come andrà a finire stasera e cosa succederà in The Good Doctor 6?

Qualche settimana fa la serie è stata ufficialmente rinnovata per una sesta stagione e gli autori di The Good Doctor sono già proiettati verso il futuro della serie e verso nuove storie da raccontare tanto che due nuovi attori si sono uniti al cast con ruoli ricorrenti ma potenzialmente regolari. Al cast si sono uniti Brandon Larracuente e Savannah Welch, scelti per interpretare due nuovi specializzandi del St. Bonaventure portandosi dietro le loro storie e le novità che potranno portare in corsia.

Negli Stati Uniti il finale della quinta stagione di The Good Doctor è andato in scena il mese scorso, il 16 maggio, mentre in Italia si concluderà tutto questa sera con gli ultimi due episodi dal titolo Lo show di Lea e Figli. In entrambi gli episodi al centro ci sarà ancora Shaun e la sua decisione rispetto al suo rapporto e al matrimonio con Lea ma non senza colpi di scena specie nel finale.

ATTENZIONE SPOILER!

Nel finale di The Good Doctor 5 è finalmente andato in scena l’atteso matrimonio di Shaun e Lea. I due si sono ritrovati finalmente all’altare pronti a dirsi sì e poi a cena con i loro cari e, soprattutto, con il Dr Glassman che ha dedicato loro uno struggente brindisi in cui ha messo insieme quello che prova per il suo amato pupillo e quella che adesso è diventata sua moglie.

Il vero colpo di scena, però, riguarderà la dottoressa Lim che lasceremo in fin di vita in questo finale, morirà davvero uscendo di scena?