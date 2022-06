Sono maturi, a quanto pare, i tempi per toccare con mano la terza beta dell’aggiornamento iOS 15.6, con una sensazione sempre più netta. Allo stato attuale, come abbiamo ribadito ad inizio mese con un articolo sulla seconda beta, non ci sono i presupposti per aspettarsi nuove funzionalità nel momento in cui il pacchetto software risulterà disponibile in versione stabile e definitiva. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, in riferimento alle informazioni trapelate oggi 15 giugno per gli utenti interessati al nuovo upgrade di Apple.

Cosa sappiamo sulla terza beta di iOS 15.6: aggiornamento ad un passo anche in Italia

Quali sono i segnali pervenuti fino a questo momento per il pubblico? In questo particolare momento storico, non sappiamo ancora cosa potrebbe essere introdotto in iOS 15.6 e iPadOS 15.6. Il motivo è semplice, visto che Apple al momento ha implementato tutte le funzionalità annunciate come in arrivo negli aggiornamenti di iOS e iPadOS 15 che già abbiamo avuto modo di toccare con mano. Completando il quadro ed il lavoro con il tanto atteso iOS 16, che risulta in avvicinamento dopo la presentazione ufficiale della scorsa settimana.

Non sorprende, dunque, che in tre beta non siano state scoperte nuove funzionalità. Discorso che ho avuto modo di verificare con i primi due rilascio di iOS 15.6 e iPadOS 15.6 e che, allo stato attuale, ha tutti i presupposti per essere confermato anche in questo frangente. Insomma, tutte le informazioni che risultano disponibili questo mercoledì suggeriscono che si tratti di aggiornamenti incentrati su correzioni di bug e altri miglioramenti nascosti.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nelle prossime settimane, ma allo stato attuale pare molto chiara la situazione che si è venuta a creare a proposito del nuovo aggiornamento iOS 15.6, in relazione ai dati raccolti fino a questo momento.

