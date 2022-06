ROBERTA GIALLO live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Roberta Giallo frequenta abitualmente il Premiato Circo Volante del Barone Rosso, soprattutto perché è un’artista decisamente brava e versatile. In occasione della pubblicazione dell’album “Canzoni da museo” è venuta a raccontarlo e ad esibirsi, accompagnata da Enrico Dolcetto. Ha cantato e suonato: “Fossi stato allevato dalle scimmie”, “È questo andare che non è andare” e “Approdato in quest’epoca come un naufrago”.

L’album “Canzoni da museo” vede poesie di autori prestigiosi che Roberta Giallo ha musicato. Nel dettaglio, Roberto Roversi (di cui è importante la lunga collaborazione con Lucio Dalla) ha scritto: “Acqua Acqua Acqua di Sicilia”, “Il Canto Della Lavatrice” e “Parole” Di Giovanni Gastel sono: “Fossi stato allevato dalle scimmie”, “Ti ho creato padre” e “Approdato in quest’epoca come un naufrago” Davide Rondoni ha scritto: “È questo andare che non è andare”, “Amo il fiore della tua malinconia” e “Il cielo contro cui Bologna”

Il sito dove trovare la miriade di arte che fa Roberta è: http://www.robertagiallo.com

MARINA TONINI e ROBERTA GIALLO

L’ultima volta che Roberta Giallo era venuta al Premiato Circo Volante del Barone Rosso aveva raccontato di un sogno molto realistico in cui un alieno era entrato in contatto con lei e desiderava capirne di più. Così ho chiamato in trasmissione Marina Tonini, esperta in UFO e contatti con extraterrestri, che ha analizzato quello che era successo a Roberta.

Marina fra l’altro ha organizzato un OM collettivo nazionale per sabato 18 giugno, dalle 19, a Marzocca, frazione di Senigallia, nella spiaggia libera Madonnina del Pescatore. Ci sarò anche io, insieme a Thea Crudi, Giorgio Cerquetti e Luca Donini.

