Rkomi e Paola Di Benedetto paparazzati a Milano; le foto sono in esclusiva su Chi, all’interno del numero in edicola questa settimana. La foto in apertura è tratta dalla pagina Facebook di Chi Magazine, postata in data 15 giugno.

Rkomi e Paola Di Benedetto sono stati fotografati dall’occhio di Chi mentre si stavano salutando calorosamente dopo una cena romantica a Milano. I due hanno lasciato il ristorante insieme e poi hanno fatto ritorno nelle rispettive abitazioni ma prima hanno regalato ai fotografi appostati alcuni scatti bellissimi che testimoniano i loro baci bollanti: è nata una nuova coppia.

Se ne parlava da settimane ormai e adesso è ufficiale: è il settimanale Chi a documentare i baci dei due. Lo stesso magazine riporta alcune parole del brano che Rkomi ha presentato allo scorso Festival di Sanremo, dal titolo Insuperabile. Il testo è perfetto per raccontare la sua nuova love story.

“Baci rubati, sentimi il polso, percepisco sangue freddo nelle mie vene”, sono queste le parole di Insuperabile che vendono ricordate su Chi.

“Eccoli in centro a Milano, in una di quelle sere che anticipano l’estate e che fanno venire voglia di leggerezza e di trovare un motivo per far battere il cuore. Esattamente un anno fa, a giugno 2021, Paola chiudeva la storia d’amore, iniziata nel 2018, con Federico Rossi. E, proprio ora, l’amore torna a fare capolino nella sua vita, chiaro segno che il destino è davvero imprevedibile. Il servizio completo è sul numero di Chi in edicola”, si legge.

E proprio Paola Di Benedetto ha presentato il suo fidanzato, Rkomi, sul palco del concerto di Radio Zeta che si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Per Rkomi, all’orizzonte un’esperienza nuova: sarà giudice di X Factor nell’edizione 2022/2023, le cui audizioni sono già iniziate.

Con lui in giuria Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico.

