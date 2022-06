Per fortuna oggi 15 giugno c’è una nuova disponibilità PS5 da GameStop. L’appuntamento con la vendita della tanto ricercata console era saltato la scorsa settimana, lasciando temere un nuovo periodo di penuria di scorte. Per fortuna, lo store invece tornerà a proporre proprio la flash sale in questo mercoledì, nel pomeriggio.

Come accaduto sempre in passato per la disponibilità PS5 da GameStop, la nuova vendita partirà in concomitanza con la live Twitch di questo mercoledì, fissata per le ore 16. Per l’occasione è in programma una discussione sui titoli di calcio per Nintendo Switch. A margine, tuttavia, verranno forniti i dettagli per portarsi a casa proprio la console di casa Sony.

Quale tra i modelli di PS5 sarà disponibile? Nel caso della prima vendita del corrente mese del 1 giugno, GameStop aveva messo a disposizione unità di console nella sua digital edition. In questo giornata del 15 giugno, al contrario, sarà possibile approfittare solo dell’esemplare di dispositivo nella sua standard edition. In pratica dunque, per questa settimana e nel caso si sia fortunati, il modello conquistabile sarà solo quello un po’ più costoso perché dotato del lettore dei titoli.

Non può mancare un’ultima precisazione sulla disponibilità PS5 da GameStop. Forse i tanti clienti della catena già lo sapranno ma, anche in questa occasione, la flash sale sarà legata esclusivamente ad un acquisto in bundle. Chi vorrà la console dovrà adattarsi alla transazione abbinata a qualche titolo di gioco o qualche accessorio. Il dettaglio non è trascurabile, visto che farà lievitare il prezzo di base del modello. Ogni precisazione sul pacchetto proposto in data odierna sarà comunicato in diretta durante la live delle 16 in onda sul canale Twitch di GameStop proprio oggi. Manca solo qualche ora e scopriremo tutte le condizioni.

