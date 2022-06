In questi giorni si sta svolgendo il torneo Atp 500 del Queen’s 2022 sull’erba di Londra. Il campione italiano Matteo Berrettini, detentore del titolo e reduce dalla conquista del torneo Atp 250 di Stoccarda della scorsa settimana, dopo aver superato in due set il britannico Daniel Evans, domani pomeriggio 16 giugno sarà impegnato negli ottavi di finale dove affronterà lo statunitense Denis Kudla (numero 82 del ranking e vincitore su Lorenzo Sonego) e ripescato dopo il forfait di Andy Murray. Per quanto concerne i precedenti tra Berrettini e il lucky loser Kudla, entrambi i tennisti sono in parità con 2 vittorie a testa. L’ultimo risale al 2019 dove il tennista romano si impose con un doppio 6-3 a Stoccarda nei quarti di finale. La speranza è che ci sarà un altro successo dell’azzurro anche per questo confronto londinese.

L’attesissimo match Berrettini-Kudla è in programma giovedì 16 giugno al Center Court di Londra, ma l’orario resta ancora da definire. La sfida sarà trasmessa in diretta TV ed in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Inoltre, sarà possibile seguire la partita sul sito ufficiale della medesima emittente televisiva in live streaming, e questa sarà utilizzabile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (solo se si è abbonati al portale oppure in via gratuita per i tesserati FIT).

Berrettini-Kudla, incontro valido per gli ottavi di finale dell’Atp 500 del Queen’s 2022, si potrà vedere anche su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (canale di riferimento 205). Gli appassionati di tennis si godranno lo spettacolo in live streaming tramite le due piattaforme Sky Go e NOW. Questo torneo maschile “Cinch Championships” di Londra è l’evento londinese dove da sempre i campioni si mettono in mostra per poi affrontare il prestigioso ed attesissimo Wimbledon.

Continua a leggere su optimagazine.com