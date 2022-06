Ci sono alcuni concetti da prendere in esame oggi 15 giugno, a proposito del quesito su quando arriva la quattordicesima con le pensioni, alla luce di alcune informazioni raccolte questa mattina per il pubblico italiano. Nello specifico, al di là dei riferimenti temporali per l’accredito, è importante analizzare più da vicino anche quali categorie non rientreranno in un discorso del genere, senza dimenticare gli importi per ciascuna fascia, a seconda del reddito annuo lordo. Insomma, proviamo ad inquadrare meglio la loro situazione in queste ore.

Capiamo quando arriva la quattordicesima con le pensioni e quali siano le esclusioni

Alla luce di alcuni post che girano sui social, ritengo sia necessario riprendere l’argomento, andando oltre il solito quesito trattato anche nei giorni scorsi con un altro articolo su quando arriva la quattordicesima con le pensioni. Fatte queste premesse, in primo luogo quando arriva la quattordicesima con le pensioni? Di recente, diversi addetti ai lavori hanno confermato che l’appuntamento con il tanto atteso accredito sia previsto ad inizio luglio. Insomma, circa due settimane di attesa per avere un supporto economico extra, al netto di tutte le esclusioni che dobbiamo considerare oggi.

La quattordicesima arriverà ai pensionati che hanno compiuto almeno 64 anni e che, al contempo, risultino titolari di qualsiasi trattamento pensionistico erogato dall’assicurazione generale obbligatoria e dai fondi sostitutivi. Niente da fare, invece, per casse libero professionali, senza dimenticare quelli che godono di trattamenti di invalidità civile, i titolari di Naspi o di trattamenti contro la disoccupazione. A questi si aggiungono anche i percettori di assegno sociale, pensione sociale e dei trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Ora sappiamo quando arriva la quattordicesima con le pensioni e chi resterà fuori, con importo tra i 437 e i 655 euro sotto i 10.224 euro lordi annui percepiti. Vi faremo sapere se arriveranno alla nostra attenzione altri dettagli.

