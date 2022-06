Una domanda ben precisa è imperante da ieri: perché si vedono sempre le stesse storie Instagram, in particolare quelle più vecchie? Da circa 24 ore, un serio bug sta interessando il social per immagini in Italia ma anche nel resto del mondo. Tutte le funzioni della piattaforma sembrano funzionare correttamente ma lo stesso discorso non vale proprio per le stories, riproposte in loop ma senza un perché.

La prima analisi della situazione è stata proposta su queste pagine ieri 14 giugno. Dispiace affermare che, a distanza di un giorno, nulla è cambiato grosso modo. Gli utenti del social continuano a vedere sempre le stesse storie Instagram tutte le volte che accedono al loro profilo. Queste vengono riproposte sempre dalle meno recenti e ripetute anche più volte, senza che poi si possa beneficiare dei contributi più recenti.

Nonostante siano passate circa 24 ore dalla prima segnalazione del bug, purtroppo, non sono pervenuti riscontri ufficiali sul perché l’anomalia si presenti nei profili di una buona fetta di utenti. Le anomalie però potrebbero ricollegarsi ad un ultimo aggiornamento dell’app social fresco di rilascio. In particolare, quello per iPhone su App Store e sul Play Store per Android è datato 13 giugno. La tempistica del rilascio coinciderebbe del tutto con quella della comparsa dei primi errori di visualizzazione delle stories.

Alla luce di quanto fin qui descritto, possiamo immaginarci una rapida soluzione del bug per il quale si vedono sempre le stesse storie Instagram da circa un giorno. Se il vero responsabile dell’errore fosse davvero l’ultimo aggiornamento dell’app, allora si dovrebbe solo attendere un nuovo update degli sviluppatori sugli store. Per il momento un rimedio di qualsiasi tipo è stato disatteso, nonostante le numerose segnalazioni, così come un feedback ufficiale che spieghi il perché dell’anomalia. Speriamo che nelle prossime ore le cose finalmente si smuovano.

