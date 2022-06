Tutto è pronto per il doppio concerto-evento di Gigi D’Alessio a Napoli attraverso il quale l’artista festeggia i suoi primi 30 anni di carriera con tanti ospiti ed amici sul palco della centrale Piazza del Plebiscito. Gigi D’Alessio – Uno Come Te 30 Anni Insieme è il nome dell’evento attraverso il quale il cantante torna ad abbracciare i suoi fan.

30 anni fa, da Napoli, Gigi D’Alessio iniziava a muovere i primi passi nel mondo della musica, destinato ben presto a farsi apprezzare in Italia e all’estero, varcando i confini nazionali.

Per festeggiare un percorso nella musica lungo 30 anni, Gigi D’Alessio si esibirà dove tutto ha avuto inizio, selezionando a Napoli il luogo simbolo della città. Sono due gli eventi attesi in Piazza del Plebiscito, per il 17 e per il 18 giugno 2022. Il primo verrà trasmesso in diretta su Rai1.

Gigi D’Alessio – Uno Come Te 30 Anni Insieme su Rai1

Rai1 dedica una prima serata a Gigi D’Alessio e alla sua musica. Verrà trasmesso in diretta Gigi D’Alessio – Uno Come Te 30 Anni Insieme nella prima data di venerdì 17 giugno 2022, per la quale sono ancora disponibili pochissimi biglietti. Tutti coloro che non hanno potuto acquistare i biglietti, causa non disponibilità, potranno dunque seguire lo spettacolo direttamente da casa su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Ospiti di Gigi D’Alessio – Uno Come Te 30 Anni Insieme

Sul palco con Gigi D’Alessio sono attesi tanti ospiti. Ci sarà il direttore artistico di Sanremo 2023, Amadeus, ma anche Eros Ramazzotti. Spazio al figlio di Gigi, LDA, reduce dall’esperienza ad Amici. Sul palco di Piazza del Plebiscito Vincenzo Salemme ed Alessandro Siani, ma anche Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Andrea Delogu e Stefano De Martino, Clementino.

Dal mondo della TV ci saranno Mara Venier e Vanessa Incontrada. Tra i presenti anche l’amico Fiorello.

L’elenco completo:

AMADEUS, ALESSANDRA AMOROSO, FIORELLO, VANESSA INCONTRADA, ACHILLE LAURO, LDA, FIORELLA MANNOIA, VINCENZO SALEMME, EROS RAMAZZOTTI, ALESSANDRO SIANI, MARA VENIER, ANDREA DELOGU, STEFANO DE MARTINO, MAURIZIO CASAGRANDE, CLEMENTINO, LUCHÈ, MASSIMO ALBERTI, FRANCESCO MEROLA, ROSARIO MIRAGGIO, GEOLIER, LELE BLADE, MV KILLA, SAMURAI JAY, ENZO DONG, VALE LAMBO, FRANCO RICCIARDI e IVAN GRANATINO.

