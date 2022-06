Il colosso Xiaomi quest’anno ha allargato maggiormente la sua offerta di smartphone di fascia alta. Quest’oggi, mercoledì 5 giugno, parleremo dello Xiaomi 12 Pro, uno dei modelli premium più avanzati e ricco di funzionalità dell’intera gamma. In più occasioni questo device è venduto anche a più di 1000 euro: si tratta di un costo piuttosto elevato, che non tutti sono disposti a sostenere. Grazie all’imperdibile offerta di oggi su Amazon, il prezzo del device cala del ben 26%. Infatti, il telefono (venduto e spedito da terzi) si trova a 799 euro (invece di 940,09 euro di listino) nel colore Purple e con un risparmio di 141,09 euro (pari al 15%). La disponibilità del prodotto è immediata, si può acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. A questo punto, per i più curiosi, andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico del device del produttore cinese.

Partiamo col dire che lo Xiaomi 12 Pro sfoggia un display TrueColor con WQHD+ e raggiunti 15 record dal DisplayMate A+. Lo smartphone presenta una risoluzione di 3200 x 1440 pixel a 522ppi, una regolazione della luminosità su 16000 livelli, una luminosità massima di 1500 nit e un elevato rapporto di contrasto a 8000,000:1. Il terminale possiede anche il supporto al Dolby Visione e all’HDR 10+. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento a 120Hz, lo schermo si mostra super fluido con qualsiasi contenuto (è anche possibile modificare il refresh rate manualmente, così da ottimizzare il consumo della batteria in base all’utilizzo del dispositivo). Le prestazioni dello smartphone sono davvero rivoluzionarie grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 supportato da ben 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Quanto al comparto fotografico, lo Xiaomi 12 Pro presenta un modulo fotocamere professionale da 50MP per quella principale, un ultra grandangolare da 50MP e un teleobiettivo, anch’esso da 50MP. La fotocamera anteriore è da 32MP. Infine, la batteria è da 4600mAh, supporta la ricarica HyperCharge a 120W (in soli 18 minuti si avrà il 100% di autonomia). Veloce anche la ricarica wireless da 50W.

