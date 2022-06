Sono passati 45 anni dall’uscita di Jenny e Silvia di Vasco Rossi. Era il 15 giugno 1977 quando in Italia nasceva il Blasco con il suo primo 45 giri. Due nomi, due storie, un unico sentimento: Jenny/Silvia, una copertina nel pieno stile grafico di una decade rivoluzionaria e tormentata proprio come quel giovane autore che già cantava l’amore come mai nessuno aveva fatto prima, attraverso i suoi stessi protagonisti.

Jenny è Pazza

Un anniversario importante che oggi Vasco, ancora tra i fumi dell’entusiasmo dopo la doppia data a Roma presso il Circo Massimo – per la quale riceverà la Lupa Capitolina – celebra sui social annunciando la pubblicazione in digitale della prima versione originale del brano.

Il rocker di Zocca ricorda così la sua canzone iconica:

“Jenny era una ragazza tormentata, esclusa, chiusa nel suo mondo. È una risposta poetica, dolorosa all’indifferenza della società di fronte al disagio. Allora si diceva esaurimento, oggi si direbbe depressione“.

Con questo brano Vasco Rossi dà un nome al suo alter ego, la sua intimità piena di paure. Jenny è Pazza non è dunque una delle tante donne che hanno ispirato le sue canzoni: di fatto Jenny non è mai esistita, se non nelle proiezioni del cantautore che tradusse in musica uno dei suoi lati più nascosti.

Silvia

Di Silvia abbiamo sentito parlare nuovamente quando, nel 2020, il brano spegneva 43 candeline. La vera Silvia abitava a Zocca, il paese di Vasco, e quando il cantautore scrisse il brano la sua musa ispiratrice aveva 14 anni.

La stessa protagonista aveva rivelato al Corriere Della Sera di non aver mai avuto una relazione con il cantautore, ma di essere meravigliata per aver ispirato la sua canzone.

Con queste parole il rocker di Zocca racconta il lato B del suo primo singolo:

“Silvia era un fiore che sbocciava. La conoscevo solo di vista, abitava nella casa di fronte e mi sono immaginato cosa potesse avere in testa una ragazzina di quell’età”.

Jenny e Silvia di Vasco Rossi uscì proprio negli anni in cui il futuro Blasco era impegnato in Punto Radio, dove il 45 giri andò in onda per la prima volta ottenendo un discreto successo a livello locale.

