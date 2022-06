Volete provare gli Squid Game? Da oggi si può. Netflix ha dato il via libera a un reality show basato sul noto survival drama sudcoreano che ha spopolato sulla piattaforma di streaming.

Si chiama Squid Game: The Challenge e, proprio come la serie tv, recluterà 456 giocatori che si sfideranno a diverse prove per arrivare a vincere un montepremi di 4,56 milioni di dollari. I concorrenti giocheranno a giochi ispirati a Squid Game, con l’aggiunta di alcuni nuovi, con l’obiettivo di evitare di essere eliminati.

Ovviamente con “eliminazione” non si intende far fuori i giocatori uccidendoli, come invece avviene nella serie sudcoreana. Netflix infatti chiarisce che “la posta in gioco è alta, ma in questo gioco il destino peggiore è tornare a casa a mani vuote”, si legge nel comunicato ufficiale.

Per poter partecipare al reality show, che sarà composto da 10 episodi, è necessario conoscere la lingua inglese e può partecipare chiunque, da ogni parte del mondo; i potenziali giocatori possono presentare domanda su SquidGameCasting.com. Il reality sarà girato nel Regno Unito.

“Squid Game ha preso d’assalto il mondo con la storia accattivante e le immagini iconiche del regista Hwang Dong-Hyuk. Siamo grati per il suo supporto mentre trasformiamo il mondo immaginario in realtà in questa enorme competizione ed esperimento sociale”, ha affermato Brandon Riegg, vicepresidente Netflix di Unscripted and Documentary Series, in una dichiarazione. “I fan della serie tv si aspettano un viaggio affascinante e imprevedibile mentre i nostri 456 concorrenti del mondo reale affrontano la più grande serie di competizioni di sempre, piena di tensione e colpi di scena, con il più grande premio in denaro di sempre da conquistare alla fine”.

Squid Game è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione, ma non aspettiamo di vederla molto presto.

Ecco l’annuncio di Netflix:

Continua a leggere su optimagazine.com.