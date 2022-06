Continua a grandi passi la corsa di Chicago Fire 9 su Italia1 e la prossima settimana saremo già alle prese con quello che possiamo definire un giro di boa, ovvero gli episodi di metà stagione. La nona stagione della serie è composta da soli 16 episodi e la prossima settimana, il 22 giugno, su Italia1, andranno in scena il 7, l8 il 9 dal titolo, rispettivamente, Nel bel mezzo dell’inverno, Via di fuga e Codice rosso in cui Severide e Casey torneranno protagonisti tra passato e nuovi problemi.

In un primo momento, infatti, Severide e gli altri si troveranno nel bel mezzo di un incendio in una casa dove Severide aveva vissuto da bambino e sarà a quel punto che, incontrando un ragazzo diabetico la cui madre è rimasta gravemente ustionata, tornerà a pensare al passato. Casey durante un intervento sbatte la testa e in un secondo momento accusa il dolore, cosa ne sarà di lui adesso?

Prima di capire cos’altro vedremo nei nuovi episodi di Chicago Fire 9 in onda la prossima settimana, faremo meglio a concentrarci su quelli che andranno in onda oggi, 15 luglio, dalle 21.20 circa su Italia1. L’appuntamento è fissato con gli episodi dal titolo Scherzi della memoria, Il mio giorno fortunato e Rovini sempre tutto.

Negli episodi, Boden deve fare i conti con i ricordi del padre quando il ritrovamento di un vecchio poliziotto affetto da demenza in un edificio ormai inagibile gli si presenta davanti. Nel frattempo, Kidd chiede sostegno a Severide per l’esame da tenente, ma lui fa di tutto per evitarla; Casey non riesce a non pensare a Brett e Mouch ingaggia una particolare guerra contro un suo ex collega.

Herrmann e Cruz durante un incendio restano bloccati in un montacarichi con due civili e mentre il primo è sicuro di uscirne indenne per via di una frase dentro il biscotto della fortuna, il secondo mette in pratica i consigli di Otis, riuscirà a salvare tutti? Kidd decide di non sostenere più l’esame da tenente, Gallo viene ripreso da Casey per un salvataggio avventato, mentre sia Cruz che Mouch nascondono un segreto.