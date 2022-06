Le case in legno stesse sono un must-have del 2022, perché rappresentano al meglio la filosofia della sostenibilità ambientale, tema molto gettonato negli ultimi tempi, senza dimenticare l’aspetto legato al comfort abitativo e l’efficienza energetica.

I 10 must-have per case in legno

Abbiamo dato un’occhiata alle migliori riviste e social che si occupano di interior design, tra cui A.D., Pinterest e Houzz, al fine di scovare le 10 migliori idee dell’anno ed aiutarti ad arredare o rinfrescare la tua abitazione in legno!

Elementi in legno

Uno dei primi must-have da considerare per una casa di tendenza sono gli inserti in legno, associati allo stile minimal.

Un buon connubio è il combo: bianco, color legno e verde, colori perfetti per case di legno e che possono essere abbinati a pavimento (per il legno), mobilio e piante (il verde, meglio se color salvia), pareti (il bianco) – questi colori possono essere scambiati tra loro -.

Travi a vista

Un buon modo per dare un tocco di stile alla casa è quello di inserire, qualora non ci siano già, delle travi a vista, oppure mettere in luce quelle presenti.

Puoi scegliere se applicare dell’impregnante trasparente e lasciare che si intravedano le venature naturali del legno o applicare uno strato di vernice chiara, che darà luce alla stanza ed un effetto ottico che farà sembrare la stanza stessa più grande di quanto non lo è in realtà.

Tonalità

Per via della sostenibilità ambientale e dell’interesse nei confronti della natura, sempre più persone apprezzano i colori naturali (anche dentro casa). Per questo motivo, potresti pensare di dipingere le pareti delle case di legno abitabili con i colori della natura o, ancor meglio, inserire all’interno dei locali degli elementi naturali.

Un esempio calzante sono le piante vere, come la monstera deliciosa o il ficus, che oltre ad arredare, purificano l’aria e rimuovono gli agenti inquinanti.

Oltre al verde, tra le tendenze del 2022 c’è anche l’uso di tonalità fredde, come il bright skies, che permettono di dare un senso maggiore di spazio e luminosità all’interno dei locali, oltre che abbinarsi bene con il color legno delle pareti.

Nuovi ambienti

Un must-have del 2022 è quello di avere una piccola area relax (o “hygge”) dove rilassarsi, fare yoga, meditare o allenarsi e staccare dal quotidiano. Con le case in legno è molto facile realizzare una stanza di questo tipo nella propria abitazione, poiché basterà intagliare una parete che dà sull’esterno e, da essa, costruire una nuova stanza, piuttosto che dividere una stanza già esistente di grandi dimensioni.

Un nuovo look per ripostigli e garage

Un’altra valida idea per rendere le case in legno davvero perfette è quello di trasformare un garage o ripostiglio in una pratica lavanderia: per fare ciò, ricava dello spazio (basta anche una porzione sviluppata in lunghezza) dove inserire un ripiano ed una lavatrice (se desideri, puoi inserire anche una asciugatrice). In questo modo, potrai lavare gli indumenti, asciugarli su uno stendino e piegarli direttamente sul piano, evitando di avere ceste di vestiti sporchi in giro per casa.

Vedrai che creando una pratica lavanderia in un ripostiglio o garage tornerà molto utile e ti permetterà di ottimizzare il tempo.

Separatori leggeri

Probabilmente il termine “separatori leggeri” non si trova nel dizionario, ma rende bene l’idea quando si parla di separare le varie parti della casa, come il soggiorno dalla cucina, evitando di usare una parete.

Un esempio sono, appunto, gli open space, che sono perfetti per rendere più ampia una zona della casa, ma non sempre la miglior soluzione. Tuttavia, inserire dei muri tra una stanza e l’altra porta via un sacco di luce e spazio. Una soluzione di mezzo tra i due, che permette di ricavare più stanze da un unico locale, è quella di inserire dei separatori leggeri, come dei divisori con struttura in vetro e metallo o dei listelli di legno posti verticalmente, l’uno parallelo all’altro, e disposti a spina di pesce: questa opzione è molto moderna, ariosa e permette alla luce naturale di penetrare in più locali possibili.

Personalizzazione

Al fine di dar carattere alla propria abitazione e sentirsi a casa, è importante dare un tocco di carattere agli ambienti che si usano maggiormente: quindi, aggiungi un tocco personale, in base al tuo gusto ed alla destinazione d’uso, alle stanze. In questo modo, a fine giornata non vedrai l’ora di rientrare a casa per rilassarti nel tuo angolo di relax!

La forma giusta

Anche le forme assumono la loro importanza all’interno e all’esterno delle case in legno. Per aumentare il comfort ed il benessere, si consiglia di prediligere forme “tondeggianti” rispetto a forme più spigolose.

Puoi trovare forme tondeggianti in suppellettili, come tavolini e sedute, ma anche nella struttura stessa della casa (vedi un’apertura ad arco, anziché una classica porta spigolosa).

Il scent scaping

Il “scent scaping” è un fenomeno che consiste nel far rivivere una sensazione legata ad un luogo preciso. Per fare ciò, vengono utilizzate profumazioni particolari, come i fiori d’arancio in camera da letto per favorire calma e sonno.

Puoi usare delle candele profumate e dalle forme molto eleganti, come quelle realizzate da WoodWick, per aumentare il “scent scaping” all’interno della tua abitazione.

Carta da parati

Infine, parliamo ora della carta da parati che, sebbene tu possa associarla agli anni ’70, è tornata in auge ed è in grado di rendere gli spazi più accoglienti, luminosi e più ampi di quanto non lo siano in realtà.

Nel mercato è possibile trovare carta da parati per case in legno di qualsiasi motivo e per tutte le tasche; tuttavia, consigliamo di scegliere una texture con motivi geometrici di piccole dimensioni oppure una texture caratterizzata da righe orizzontali, che permettono di accentuare creare un effetto ottico in grado di aumentare visivamente lo spazio del locale.

Analogamente, per rendere un ambiente più alto di quanto non lo sia in realtà, puoi optare per una carta da parati a righe verticali.

Se stai cercando un sito affidabile che ti permetta di consultare un’ampia scelta di carta da parati e relativi prezzi, ti consigliamo di dare un’occhiata a Bimago.

Ora non ti rimane che metterti all’opera e trasformare la tua casetta in un incubatore di idee ed innovazione.

Continua a leggere su optimagazine.com