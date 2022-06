Le notizie delle ultime ore sono decisamente positive per chi tiene in osservazione il prezzo DAZN con TIMVISION per godere di tutto il prossimo Campionato di calcio di serie A e serie B. Dopo i rincari comunicati dalla piattaforma di streaming per il suo servizio, ci si sarebbe aspettati che anche l’operatore TIM andasse nella stessa direzione. Così non è stato, per fortuna, per quanto si rendano necessari dei chiarimenti doverosi sulla condivisione del proprio account.

Il prezzo resta invariato

La promozione dell’anno scorso per avere DAZN con TIMVISION è rimasta invariata in sostanza. I clienti possono beneficiare ancora di un abbonamento mensile di 19,90 mensili, bloccati per 12 mesi (poi l’esborso aumenta fino a 29,90 euro). L’aspetto interessante del pacchetto è che esso esclude anche i match di Champions League grazie all’app Infinity, fatta eccezione per l’incontro del mercoledì che resta esclusiva assoluta di Amazon Prime. Insomma, sul fronte dei rincari, non ci sono state sgradite novità per quanto a monte DAZN abbia mantenuto solo l’abbonamento di base a 29,90 e ne abbia previsto uno premium a 39,90 euro (utile per condividere il proprio account con qualcuno al di fuori dalla famiglia).

Account condiviso con TIMVISION

Non ci sono stati aumenti di prezzo per DAZN con TIMVISION, questo è vero, ma i clienti dell’operatore non potranno beneficiare di alcun servizio premium e dunque condividere l’account personale con un collega o un amico per dividere il costo mensile. La visione simultanea di un evento non sarà possibile se non sotto la stessa rete. Proprio per il momento TIM non prevede l’introduzione diversa da quella del servizio base, dunque chiunque abbia necessità dell’upgrade all’offerta plus dovrà rivolgersi direttamente a DAZN, accettandone tutte le condizioni pure descritte sopra. Chissà se con l’avvicinarsi del Campionato qualcosa cambierà.

