“Aspettatevi di tutto” Sannazaro: un teatro fluido. È con questo accattivante titolo che si annuncia la stagione 2022-2023 dell’antico teatro nel cuore di Chiaia a Napoli. Dove la Tradizione e il Contemporaneo si incontrano e trovano spazio diventando ancora una volta linee distintive e binario guida della programmazione del Teatro.

“Due anime per un teatro che prova a superare sempre i propri limiti, guardando con curiosità ed attenzione al nuovo rimanendo fortemente radicati alle origini – sottolinea Lara Sansone, direttore artistico del Teatro – ma coinvolgendo artisti di diverse generazioni, nell’intento di avvicinare il maggior numero di spettatori possibile”.

E poi aggiunge: “Le nuove generazioni ci hanno insegnato che non devono esistere cliché, che viviamo in una società fluida e che sarebbe sbagliato ignorarlo. Ci proponiamo di suggerire visioni diverse di arte, di diventare un teatro fluido, aderente al periodo che viviamo. Fluidi nelle scelte e nelle proposte, nel rispetto delle peculiarità e dei gusti di tutti”.

A proposito dei nomi in cartellone non c’è da stupirsi della variegata offerta, a partire da Peppe Barra, Biagio Izzo, Mariano Rigillo, Leopoldo Mastelloni, Marisa Laurito, e poi registi quali Luca de Fusco, Eugenio Barba, Peter Stein, Claudio Tolcachir, Moni Ovadia, Laura Marinoni, Eros Pagni Francesco Saponaro, Benedetto Sicca.

La grande novità è il ritorno a Napoli del regista Peter Stein, uno dei più importanti protagonisti della scena teatrale tedesca ed europea in ambito sperimentale, che dirigerà, dal 2 dicembre, Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci Fernando Maraghini Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno ne Il compleanno di Harold Pinter. Stein riprende dopo il successo di Ritorno a casa, il suo personale viaggio nella straordinaria drammaturgia Pinteriana e lo fa ancora con un testo giovanile del grande autore inglese.

L’inaugurazione della stagione è affidata a Biagio Izzo prevista per il 14 ottobre con “Tartassati dalle Tassescritto e diretto da Eduardo Tartaglia, con Mario Porfito, Stefania de Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano, Adele Vitale.

A seguire, dal 4 Novembre, Giancarlo Nicoletti dirige Marisa Laurito, Livio Beshir, Giancarlo Nicoletti, Guglielmo Poggi in Persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi.

Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, regia Claudio Di Palma, con Giovanni Allocca, Chiara Baffi, Angela De Matteo, Massimo De Matteo, Renato De Simone, Antonio Elia, Valentina Martiniello, Peppe Miale, Alfonso Postiglione, Federico Siano in scena dal 18 Novembre

Laura Marinoni propone, dal 26 novembre, La Gilda da “La Gilda del Mac Mahon” di Giovanni Testori che ambienta nella Milano degli anni Cinquanta la vicenda di una donna dal fisico prorompente che vive nei pressi del Ponte della Ghisolfa.

Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa con laregia e drammaturgia di Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley con Lorenzo Gleijeses va in scena dall’8 dicembre.

Dal 15 Dicembre arriva la nuova edizione deLa cantata dei pastoridi Peppe Barra e Lamberto Lambertini con Peppe Barra, Lalla Esposito diretti da Lamberto Lambertini. .

Dal 26 Dicembre tornaCafè Chantantlo spettacolo di e con Lara Sansonecon Il balletto e l’orchestra del cafè Chantant con le musiche e direzione d’orchestra di Ettore Gatta, i costumi di Romeo Gigli e le coreografie Alessandro Di Napoli, scene Francesca Mercurio.

Dal 13 gennaio, il primo spettacolo del 2023, Alla festa di Romeo e Giulietta di Shakespeare/D’Errico/Sicca per la regia di Benedetto Sicca con Francesco Aricò, Clara Bocchino, Marialuisa Bosso, Emanuele D’Errico, Teresa Raiano, Francesco Roccasecca, Dario Rea.

Lorenzo Balducci, dal 27 Gennaio, propone Fakedi Riccardo Pechini e Mariano Lamberti.

Michele Sinisi, dal 3 febbraio, dirige ed interpreta con Stefano Braschi e Stefania Medri, Tradimentidi Harold Pinter.

Marguerite di e con Cristina Donadio, debutta dal 10 febbraio, con Marco Zurzolo, che cura anche le musiche, Marco de Tilla, Vincenzo Danise.

Dal 17 Febbraio Luca De Fusco firma la regia diCosì è se vi pare di Luigi Pirandello con Eros Pagni, Anita Bartolucci, Valeria Contadino, Giovanna Mangiù, Plinio Milazzo, Giacinto Palmarini, Lara Sansone, Paolo Serra, Irene Tetto.

Moni Ovadia dal 25 febbraio dirige Mario Incudine in Barbablù di Costanza di Quattro con Mario Incudine che firma anche le musiche. Barbablù è un topos della cultura occidentale e non solo.

Contractions / Contrazioni di Mike Bartlett, dal 3 marzo, va in scena per la regia di Francesco Saponaro con Valentina Acca e Federica Sandrini.

Pino Carbone dirige dal 10 marzo Un canto di Natale Processo al consumismo da Charles Dickens con Alfonso D’Auria, Renato De Simone, Fabio Rossi, Anna Carla Broegg, Francesca De Nicolais, Rita Russo.

Dal 17 marzo Mariano Rigillo e Giorgio Colangeli sono i protagonisti di I due papi di Anthony McCarten con la traduzione di Edoardo Erba. Con la partecipazione di Anna Teresa Rossini e Ira Fronten e Alessandro Giova. La regia è di Giancarlo Nicoletti.

Torna, dopo il successo della scorsa edizione, dal 24 marzo, Vincenzo de Lucia in La Signora della Tv con Ettore Gatta, Stefano Minale, Giuseppe Fiscale, Luigi Fiscale,Giovanni Minale, Francesco Izzo, Domenico Monda, Johannes Palmieri, Deborah Esposito, Angela Rasulo, Andrea Tarantino, Valentina Petriccione.

Leopoldo Mastelloni sarà in scena dal 31 Marzo conSe stasera sono qui di cui è l’autore, con lemusiche Paolo Rescigno. Claudio Tolcachir propone, dal 14 aprile, Próximocon Lautaro Perrotti e Santi Marín.

La festa di Montevergine di Raffaele Viviani con laregia di Lara Sansone con Ciro Capano, Lara Sansone, Francesco Procopio, Mario Aterrano, Ingrid Sansone, Salvatore Misticone, Gennaro Di Biase, Annamaria Colasanto, Pino Lamberti, Loretta Palo, Gino Curcione ed altri ventotto attori sarà in scena dal 28 aprile. La programmazione si conclude dal 13 MaggioconIl bacio della vedovadi Israel Horovitz per la regia di Teresa di Ludovico con Diletta Acquaviva, Alessandro Lussiana, Michele Schiano Di Cola.

Per il Sannazaro continuano le collaborazioni con importanti realtà produttive italiane come quella con il teatro Stabile di Catania, lo Stabile di Palermo e con altri importanti teatri e istituzioni culturali. Ci saranno inoltre le prime di Settimana che uniranno professionisti under 35 e interessanti proposte di artisti di comprovata esperienza e il Cantiere Sartoria, con le residenze creative, le performancee restituzioni al pubblico.

In poche parole conclude Lara Sansone: “Aspettatevi di tutto, vi aspettiamo tutti!”

PRIME DI SETTIMANA

Dal 10 ottobre

Don Giovanni

adattamento e traduzione Antonio Piccolo

Con Anna Bocchino, Federica Pirone, Antonio Piccolo, Ettore Nigro, Mario Autore

Regia Mario Autore

Dal 24 ottobre

Musica per ceretta

con Silvia Ranucci

Regia Giulia Giannola

In collaborazione con Coffee Brecht-Centro di improvvisazione Teatrale Napoli

Dal 31 ottobre

IL BACIAMANO

di Manlio Santanelli

con Anna Rita Vitolo, Andrea de Goyzueta

Regia Antonio Grimaldi

Produzione Teatro Grimaldello Tourbillon Teatro Centro Studi Teatro

Dal 21 novembre

Lumache

con Pietro Juliano, Nello Provenzano, Cinzia Cordella, Peppe Romano

Drammaturgia e regia Pietro Juliano

Produzione Itinerarte

25 Novembre

Sempre fiori mai un fioraio

Omaggio a Paolo Poli

Con Pino Strabioli

e Marcello Fiorini Alla Fisarmonica

Alt Academy Produzioni

Dal 28 novembre

Dov’è la vittoria

Di Irene Ferro, Giuseppe Maria Martino, Dario Postiglione

Con Martina Carpino, Luigi Bignone, Antonio Elia

Regia Giuseppe Maria Martino

Produzione Teatro Di Napoli – Teatro Nazionale/Casa Del Contemporaneo

Vincitore al premio L’Artigogolo e pubblicazione della casa editrice ChiPiùNeArt | Menzione Speciale per la migliore attrice (Martina Carpino) al premio Nuove Sensibilità 2.0 del Teatro Pubblico Campano | Premio del pubblico al Festival Inventaria 2019.

Dal 23 gennaio

ELEONORA PIMENTEL FONSECA CON CIVICA ESPANSIONE DI CUORE

scritto e diretto da Riccardo de Luca

con Annalisa Renzulli, Daniela Cenciotti, Riccardo De Luca, Gino Grossi, Salvatore Veneruso, Dario Barbato, Marianna Barba

PRODUZIONE STATI GENERALI

Dal 30 gennaio

BARACCONE CLANDESTINO

Avanspettacolo di Resistenza

Scritto e diretto da Danilo Rovani

Con Cosimo Alberti, Sonia De Rosa, Luca Lombardi, Danilo Rovani

MusichePasquale Ruocco

Dal 6 febbraio

45 GIRI IN PALCOSCENICO OMAGGIO A NINO TARANTO

Con Gino De Luca, Annalisa Arbolino, Mirella Carnile, Viviana Curcio, Umberto Di Rosa, Annalaura Malvone, Ciro Mazaner, Francesco Rivieccio, Gerardo Rivieccio, Valentina Palomba, Salvatore Pinto

Regia e Spazio Scenico Gino De Luca. Produzione Associazione Indila

Dal 13 febbraio

UNA DONNA ALLO SPECCHIO…

di e con Antonella Prisco

Dal 20 febbraio

IL MOMENTO DEL CAZZO

di Chris Thorpe

traduzione di Jacopo Gassmann

con Maria Alberta Navello e Dario Jubatti

regia Nicoletta Robello Bracciforti

Dall’11 maggio

ANIMALI DOMESTICI

con Christian La Rosa, Alice Raffaelli.

Drammaturgia di Caroline Baglioni

Regia di Antonio Mingarelli

Produzione Teatri della Plebe – Realizzato in residenza con Armunia/Amat/Proxima Res.

Vincitore del Bando Fools, Torino