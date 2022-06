Se siete alla ricerca di un top di gamma di ultima generazione ad un prezzo scontato, non si può non prendere in considerazione l’offerta odierna proposta da Amazon per l’iPhone 13 di colore Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Parliamo dell’ultimo flagship di casa Apple che si ritrova ad un prezzo nettamente più conveniente rispetto al suo approdo sul mercato, un’occasione imperdibile per godere di tutte le novità tecnologiche presenti su tale device.

Tutti i riscontri del caso sul prezzo che sta cambiando finalmente per iPhone 13 su Amazon oggi

Nuovi riscontri, dunque, considerando quanto riportato di recente sul nostro magazine. Inoltriamoci nell’offerta odierna presentata da Amazon per questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna che può essere acquistato al costo di 789 euro. Il sito di e-commerce ha applicato uno sconto del 16% sul prezzo consigliato in precedenza, quello da listino, che era di 939 euro, arrivando quindi ad un risparmio molto interessante.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Non è facile acquistare degli iPhone a prezzi bassi, non sono prodotti che si svalutano più di tanto con il passare del tempo, per questo bisogna approfittare dei piccoli sconti che si presentano ogni tanto su Amazon. Questo iPhone 13 arriverà nelle vostre case nel giro di qualche giorno, la spedizione è gratuita e può essere acquistato anche a rate grazie a Cofidis. In quest’ultimo caso la spesa sarà più leggera da affrontare perché dilazionata nel tempo. A questo punto è bene ricordare quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 13. Parliamo di un top di gamma avente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e che può contare su un super comparto fotografico.

Spazio qui ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. L’elemento di spicco del comparto fotografico è dato dalla presenza della modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine non manca un super processore grazie alla presenza del chip A15 Bionic.

