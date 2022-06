Sono appena arrivati in Italia i Motorola Moto G62 5G e G42, difficili da distinguere sotto il profilo del design, ma comunque diversi (potete vederli insieme e scorgere le principali differenze, anche sotto il punto di vista estetico, collegandovi a questa pagina).

Il primo include uno schermo IPS LCD da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ a 1080p (refresh rate a 120Hz), ed è spinto dal processore Snapdragon 480 Plus, con 4GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). Non manca la connettività 5G, come pure il lettore di impronte digitali collocato nel tasto di accensione. Il sistema operativo di riferimento è Android 12 con personalizzazione MyUX. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica veloce a 20W. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 50MP, un grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP. La selfie-cam è composta da un unico sensore da 12MP.

Il Motorola Moto G42 dispone di uno schermo gOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ a 1080p (refresh rate massimo di 60Hz), con processore Snapdragon 680, 4GB di RAM e 128GB di storage (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore conta un sensore principale da 50MP, un grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP (pressoché lo stesso comparto del fratello maggiore, che ricordiamo essere dotato di connettività 5G). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica veloce a 20W. Il sistema operativo resta Android 12 con MyUX. I Motorola Moto G62 5G e G42 costano rispettivamente 299,90 e 259,90 euro in Italia. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

