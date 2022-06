Finalmente è stata ufficializzata la procedura che consente di trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone. Mark Zuckerberg in persona, dal suo profilo Facebook, ha dato la lieta novella oggi 14 giugno dopo un lunghissimo tempo di attesa da parte degli utenti. Solo l’anno scorso era stata resa disponibile l’opzione contraria ossia per migrare la cronologia da iPhone ad Android, anche se inizialmente limitata ai Samsung e i Pixel. Per fortuna ora le cose sono decisamente cambiate.

Prerequisiti per il trasferimento

Per poter procedere al trasferimento delle chat WhatsApp da Android a iPhone, bisognerà giusto avere un dispositivo con OS Google nella sua versione 5.0 o superiore. Per quanto riguarda il dispositivo Apple di destinazione poi, non è consigliato procedere all’operazione nel caso di una beta come quella di iOS 16 appena rilasciata ma solo per gli sviluppatori.

Guida all’operazione

Come procedere al trasferimento della cronologia delle chat WhatsApp da Android a iPhone? Prima di iniziare è consigliato collegare entrambi i dispositivi ad una fonte di alimentazione, nel caso in cui i dati da migrare siano tantissimi. Ancora, per lasciare che i dispositivi comunichino tra di loro sarà sufficiente connetterli alla stessa rete Wi-Fi. Infine, il melafonino dovrebbe essere nuovo o comunque appena ripristinato alle condizioni di fabbrica.

Si entra nel vivo della procedura aprendo l’app Passa a iOS sul dispositivo Android e seguire i primi passaggi richiesti. Andrà inserito a schermo lo stesso codice visualizzato su iPhone. Successivamente andrà selezionata la voce WhatsApp direttamente nella schermata Trasferisci dati. Una volta toccato il tasto Start, il processo partirà per la migrazione di tutti i dati e terminerà quando tutta la cronologia sarà stata spostata.

Terminati i primi passaggi su Android, ecco cosa andrà fatto invece sull’iPhone sul quale si trasferiscono i dati. Sul dispositivo Apple andrà intanto installata la versione più recente di WhatsApp e l’accesso al servizio andrà effettuato con lo stesso numero di telefono del vecchio dispositivo Android. Per il trasferimento vero e proprio bisognerà solo cliccare su Start e aspettare che tutti i contenuti siano caricati per essere visualizzati.

L’annuncio di Zuckerberg per il trasferimento delle chat WhatsApp da Android ad iPhone è appena stato condiviso su Facebook. La procedura ufficiale dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti interessati subito o comunque nel giro di pochissimo tempo, al massimo qualche giorno.

