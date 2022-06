Servant of the People ci riprova e torna in onda su La7, dopo il flop di ascolti nella prima serata.

La serie tv, ideata, interpretata e diretta da Volodymyr Zelensky (ex attore e attuale Presidente dell’Ucraina) ha debuttato in Italia lo scorso aprile, non riscuotendo, però, il successo sperato.

Settimana dopo settimana, la comedy ha registrato ascolti sempre più bassi, che si sono attestati al 2% di share, obbligando la rete a cambiare programmazione. I risultati sono infatti decisamente troppo pochi per La7, e l’aver acquistato la serie si è difatti rivelato un flop.

Come scrivevamo qualche settimana fa, il pubblico potrebbe essersi stancato di vedere il Presidente Zelensky tutti i giorni in tv, e di ascoltare resoconti e aggiornamenti sull’attuale conflitto in Ucraina.

Il cambio di programmazione sembra dunque essere arrivato.

Stando alle anticipazioni di AntonioGenna.net, Servant of the People dovrebbe tornare in onda con la seconda stagione, finora inedita in Italia, a partire dal 27 giugno in fascia pomeridiana anziché serale. L’appuntamento sarebbe quindi dal lunedì al venerdì dalle 17:15 circa.

Dissacrante satira politica, la trama di Servant of the People ruota intorno a Vasily Petrovyč Goloboroďko, un mite insegnante di storia del liceo che vince inaspettatamente le elezioni presidenziali in Ucraina, grazie a un fortuito video su Internet in cui denuncia la corruzione del suo paese. Inizialmente spaesato da questo nuovo incarico e costantemente bersagliato dall’opposizione al governo, Vasily riuscirà pian piano a farsi valere.

Nel cast della serie anche Stanislav Boklan nel ruolo del Primo Ministro Yuriy Ivanovich Chuiko; Olena Kravets è Olena, madre di Vasiliy; Anna Kashmal è Natasha, nipote di Vasiliy; Jury Krapov è Mikhailo, padre di Vasiliy; Mykhailo Fatalov è l’oligarca Volodymir.

Vi terremo informati in attesa di saperne di più sulla programmazione ufficiale.

