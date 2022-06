Arrivano nuovi riscontri per quanto riguarda i problemi Alice Mail riscontrati anche oggi 14 giugno in Italia. Situazione simile rispetto a quella che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un altro articolo, mentre in tanti vorrebbero capire come mettersi in contatto con l’assistenza. Proviamo a fare il punto della situazione, in modo da capire cosa fare in attesa che i tecnici riescano a darci un segnale concreto sul disservizio venuto a galla di recente. Vicenda che, del resto, ormai si trascina da troppo tempo per il pubblico.

Le ultime indicazioni sull’assistenza per problemi Alice Mail e Tin.it oggi 14 giugno

Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che i riscontri odierni sull’assistenza non si riferiscono tanti ai problemi Alice Mail che vengono confermati dal pubblico anche oggi 14 giugno, quanto per coloro che dispongono di una mail Tin.it. Tuttavia, considerando il fatto che le due tipologie di casella di posta elettronica siano andate di pari passo in questi anni, potreste sempre fare un tentativo anche con Alice. A tal proposito, vi riporto quanto è stato annunciato dall’assistenza TIM con un commento su Facebook:

“Ti informo che per problemi di password tin.it è possibile inviare un fax al numero 0691254153 corredato di Documento di riconoscimento dell’intestatario, indirizzo email e Recapito cellulare, questo numero di fax è valido solo per i problemi di accesso mail e/o password dimenticata di mail @tin.it, per le altre segnalazioni su offerte ex Tin.it resta il NV 803380“.

Insomma, una questione che va affrontata con una certa flessibilità, sperando di trovare riscontri e l’assistenza necessaria per mettersi alle spalle i problemi Alice Mail che si trascinano in modo più intenso da circa 24 ore a questa parte. A voi come stanno andando le cose in questa fase?

