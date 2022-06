Non si mettono bene le cose per il Samsung Galaxy S20, in relazione ad un problema che sembrava ormai superato. Dopo aver parlato del nuovo aggiornamento di giugno, come avrete notato con il nostro recente articolo, bisogna affrontare un tema che sembrava ormai superato con il top di gamma lanciato sul mercato poco più di due anni. Mi riferisco alla storia della linea verde e talvolta rosa che appare all’interno del display, in relazione ad un bug a dir poco limitate per coloro che si ritrovano con un device ancora di tutto rispetto dal punto di vista del comparto hardware.

Quali riscontri abbiamo sui problemi per il Samsung Galaxy S20 con il display: torna la linea tanto detestata

Non sono per nulla isolate le segnalazioni di coloro che portano alla luce i vecchi problemi per il Samsung Galaxy S20 con il display. Una questione che va valutata con grande attenzione e che, al contempo, appare del tutto slegata da questioni software. Inutile, dunque, fossilizzarsi su un aggiornamento o sull’altro, considerando il fatto che il bug in questione da sempre viene riconosciuto come anomalia hardware. Con questa premessa, è chiaro che il discorso della garanzia verta completamente sulla questione garanzia, come potete facilmente immaginare.

Qualora doveste essere ancora coperti, infatti, non dovrete sborsare un solo euro per ottenere la riparazione. Diversamente, dovrete rifarvi ad un preventivo ufficiale, o trovare soluzioni alternative coi relativi costi. Allo stato attuale, secondo SamMobile non ci sarebbero i presupposti per l’azienda affinché si possa andare oltre l’intervento gratuito in garanzia, visto che la mole di segnalazioni non sarebbe così diffusa da giustificare interventi più drastici. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi giorni arriveranno comunicazioni differenti sotto questo punto di vista.

Anche voi avete affrontato l’anomalia in questione con il Samsung Galaxy S20? Fateci sapere come sono andate le cose di recente.