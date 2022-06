La Xiaomi Mi Band 7 potrebbe avere un prezzo compreso tra i 50 ed i 60 euro in Europa, almeno secondo quanto riferito dall’insider SnoopyTech, che ha anche reso noto il lancio in Paesi diversi dalla Cina avverrà molto presto. Ricordiamo anche che la precedente Xiaomi Mi Band 6 aveva un prezzo iniziale di 49,99 euro in Italia, e che la versione successiva dotata di modulo NFC per i pagamenti contactless è stata venduta qualche tempo dopo a 5 euro in più. La Xiaomi Mi Band 7 è stata presentata qualche settimana fa localmente: vale la pena affermare che il nuovo braccialetto intelligente vanta uno schermo più ampio del 25%, contraddistinto da una diagonale da 1.62 pollici, anche più luminoso (500 contro 450 nit) e con supporto all’AOD.

Vi facciamo anche notare che il dispositivo di recente ha ricevo le certificazioni TDRA, IMDA e NCC, rispettivamente gli enti di Emirati Arabi Uniti, Singapore e Taiwan (indicazioni che confermano il lancio imminente al di fuori del territorio cinese, dove il prodotto ha già debuttato a fine maggio). Tra l’altro, pare anche essere emerso che la Xiaomi Mi Band 7 monti un sensore cardio/SpO2 Goodix, più preciso e affidabile rispetto alla versione adottata in precedenza.

Non escludiamo il futuro lancio di una versione Pro, di cui ancora si sa poco (non è chiaro in cosa esattamente differirà rispetto al modello standard: ci si aspetta che possa essere presentato già il prossimo mese). Un prodotto che sappiamo funzionare sempre molto bene: non ci sono dubbi sarà esattamente così anche per questa nuova Xiaomi Mi Band 7, che speriamo arrivi quanto prima da noi. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box che vedete in basso è a vostra disposizione.

