Il cast di Law & Order 22 guadagna un’altra star: l’attore di Mortal Kombat Mehcad Brooks si unisce al cast per la prossima stagione, la seconda del revival che ha riportato la storica serie in tv questa primavera su NBC. Brooks arriva a riempire il vuoto lasciato da Anthony Anderson, che dopo la partecipazione alla stagione 21 ha deciso di non rinnovare il suo contratto di una sola stagione.

L’ingresso di Brooks in Law & Order 22, annunciato da Deadline, arriva dopo la conferma che il veterano della serie originale, Sam Waterson, tornerà nei panni del procuratore distrettuale Jack McCoy. Altri volti confermati nel cast della stagione 22 sono Jeffrey Donovan, Camryn Manheim, Hugh Dancy e Odelya Halevi.

Per quanto riguarda la new entry Brooks in Law & Order 22, al momento non ci sono ulteriori dettagli sul nome o sulle caratteristiche del personaggio che andrà ad impersonare. L’attore è apparso di recente nel ruolo di Jax nel film Mortal Kombat del 2021 e ha avuto anche un ruolo ricorrente come James Olsen/Guardian nella serie Supergirl di CW . Inoltre, è noto per aver interpretato Matthew Applewhite nell’ormai lontana seconda stagione di Desperate Housewives, ma anche Jerome in The Game . Inoltre è stato protagonista nei panni di Terrance “TK” King nella serie americana Necessary Roughness.

Law & Order 22 fa seguito alla stagione 21 lanciata il 24 febbraio scorso, come sequel della serie interrotta ormai oltre vent’anni fa: il revival ha visto Waterston e Anderson riprendere i loro ruoli storici, anche se solo il primo tornerà anche nella prossima stagione.

