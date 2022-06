Solo due settimane dopo la premiere della prima parte, le prime immagini di Stranger Things 4 Volume 2 stuzzicano i fan. La serie cult di Netflix continua a mietere successi e mentre in tutto il mondo Undici e i suoi continuano a spopolare (così come i brani che ne formano la colonna sonora e i gadget), ecco che la piattaforma rivela nuovi dettagli sul prossimo capitolo disponibile dall’1 luglio.

Il volume 1 della stagione, presentato per la prima volta il 27 maggio, si è concluso con un cliffhanger che potrebbe trovare una soluzione proprio in queste prime immagini di Stranger Things 4.

ATTENZIONE SPOILER!

Naturalmente stiamo parlando di Nancy Wheeler (Natalia Dyer) che è rimasta bloccata nel Sottosopra e catturata da Vecna, villain di questa stagione nonché Henry Creel (Jamie Campbell Bower), un ragazzo di Hawkins che sviluppò poteri psichici, uccise la sua famiglia e in seguito divenne il paziente uno in un esperimento governativo riservato che coinvolgeva bambini con poteri simili.

Le stesse foto mostrano poi l’altro lato della storia ovvero il seguito della missione che ha permesso a Joyce Byers (Winona Ryder) di fare irruzione in una base russa segreta in Alaska per liberare Jim Hopper, i due sono finalmente insieme e con la loro ‘squadra’ sono pronti ad andare oltre, ci sarà una reunion dei personaggi di Stranger Things 4 negli episodi finali della stagione?

Le nuove immagini di Stranger Things 4 Volume 2 mostrano le quattro trame principali della stagione confermando che Nancy esce viva dal Sottosopra e che tutti avranno il loro bel da fare per sbrogliare la matassa di questa adrenalinica stagione, come andrà a finire?

Il volume 2 di Stranger Things 4 sarà presentato in anteprima su Netflix l’1 luglio porterà sulla piattaforma gli ultimi due episodi della stagione, uno con una durata di 85 minuti e l’altro i avvicinerà alle due ore e mezza.