Il nuovo Apple CarPlay potrebbe spianare la strada alla rivale Apple Car di Tesla grazie alla realizzazione di un nuovo software. La scorsa settimana, il colosso di Cupertino ha mostrato la nuova versione di CarPlay alla conferenza del WWDC 2022: tuttavia, la società non ha solamente presentato un aggiornamento software, ma ha anche consentito ai partecipanti di dare uno sguardo su un’auto elettrica. Questo è senza ombra di dubbio il prodotto della mela morsicata più interessante che permetterà al gigante della tecnologia di sondare il terreno per il suo prodotto prima che faccia un’incursione in una nuova categoria. Ricapitolando, Apple ha lanciato l’iPod dieci mesi dopo il lancio di iTunes. Allo stesso modo, l’azienda statunitense ha rilasciato l’app Health e HealthKit prima di presentare il suo Apple Watch nel 2015. Inoltre, il debutto di HomeKit nel 2014 è precedente all’arrivo dell’altoparlante intelligente HomePod.

Il colosso americano si sta attualmente concentrando sulla realtà aumentata e virtuale, ed ha persino lanciato ARKit circa cinque anni fa. Per giunta, Apple sta portando anche una tecnologia simile sulle sue diverse piattaforme e si sta, quindi, preparando per il suo realityOS e il visore. A parte ciò, il colosso di Cupertino sta lavorando alla prossima generazione di CarPlay. Attualmente, un interessante 98% delle auto negli Stati Uniti ha già a bordo Apple CarPlay. Tuttavia, si prevede che il nuovo sistema non farà la sua comparsa sulle strade pubbliche per i prossimi due anni.

Detto questo, la prossima generazione di Apple CarPlay potrebbe fare il suo debutto nel 2024. Questo approccio andrebbe a mettere pressioni sulle case automobilistiche affinché utilizzino questo nuovo software (anche se ad alcuni OEM non piace l’idea che Apple superi la loro interfaccia). Tuttavia, può accadere che i principali costruttori di auto possano finire per competere con i futuri veicoli di Apple. Ora, il nuovo CarPlay permette agli utenti di controllare l’intero veicolo, e non solo, utilizzando le app. Saranno implementati nuovi widget, strumenti e tutto sarà personalizzabile in maniera tale da permettere ai possessori di auto di rendere i quadranti più vicini ai propri gusti.

