La Casa di Carta diventa un videogioco Netflix: lo streamer non rinuncia a capitalizzare il successo mondiale della serie spagnola di Alex Pina, di cui è atteso nel 2023 anche lo spin-off Berlino. Dopo cinque stagioni record di visualizzazioni sulla piattaforma, l’universo narrativo del Professore e della sua banda di scalmanati rapinatori si trasforma in un gioco interattivo in cui portare a termine una missione, l’ennesimo colpo geniale con un bottino miliardario.

Il teaser del gioco de La Casa di Carta è stato presentato da Netflix durante la sua Geeked Week, l’evento internazionale virtuale di cinque giorni dedicato ai fan dell’intrattenimento geek, durante il quale è stata diffusa un’anteprima dei videogiochi che arriveranno prossimamente nel catalogo.

Tra i vari titoli mostrati durante l’evento c’è il gioco de La Casa di Carta, che è stato sviluppato da Killasoft, uno studio indipendente con sede a Barranquilla, in Colombia. Sulla scia della serie, anche la dinamica del gioco parte quando una vecchia conoscenza del Professore lo ricontatta per chiedergli un favore. Inizia così il piano del brillante ladrone stratega, che riunisce la banda per rapinare il casinò di un miliardario a Monaco. Ecco il trailer che mostra l’estetica da fumetto del videogioco.

Oltre al videogioco de La Casa di Carta, Netflix ha presentato anche The Queen’s Gambit: Chess, il gioco ispirato alla miniserie di successo La Regina degli Scacchi, e altri titoli ispirati ai suoi show, come Shadow And Bone: Destinies e Too Hot To Handle. Lo streamer ha anche confermato che entro la fine dell’anno saranno resi disponibili più di 50 giochi disponibili, incluse nuove versioni degli acclamati Spiritfarer, Oxenfree e Kentucky Route Zero.

Continua a leggere su optimagazine.com