Nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione sul padre di Elettra Lamborghini. Secondo un articolo pubblicato Tonino, questo il nome del genitore, avrebbe fatto di tutto per ostacolare la figlia nella sua carriera musicale.

L’indiscrezione sul padre di Elettra Lamborghini

Un noto sito internet ha pubblicato una serie di affermazioni attribuite a Tonino Lamborghini, padre di Elettra nonché imprenditore di successo. Il sito ha riportato un virgolettato in cui sono comparse presunte confessioni sulla figlia. In un primo momento papà Tonino avrebbe confessato che la famiglia avrebbe ostacolato la giovane promessa:

“In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni. Sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva. Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare. Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager. Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote, ma non ci sono riusciti”.

Infine, Tonino Lamborghini riconoscere i meriti e i successi della figlia Elettra, di cui ammirerebbe la determinazione:

“Devo ammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva costruito il suo percorso, la serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me. È stata brava, ha avuto ragione lei“.

L’articolo è stato pubblicato ieri, lunedì 13 giugno 2022. Nell’ultima ora la twerking queen ha pubblicato la sua replica.

La replica di Elettra Lamborghini

In più occasioni la voce di Pistolero ha ribadito quanto sia importante per lei non essere chiamata “ereditiera”, ma ciò non significa che tra lei e la sua famiglia vi siano dissapori.

Il suo, più che altro, è un invito a considerare la sua carriera musicale a prescindere dalle sue origini. A tal proposito Elettra Lamborghini è intervenuta sui social per commentare e dissociarsi da quanto affermato nell’articolo in cui viene menzionato suo padre. Ecco la risposta dell’artista:

“Ma non è vero, e la mia famiglia ha già mandato una diffida. Non sappiamo da dove sono uscite tutte ‘ste ca**ate“.

Proprio nelle ultime ore Elettra Lamborghini ha annunciato il suo ritorno nel mondo dei tormentoni estivi annunciando la collaborazione con Rocco Hunth e Lola Indigo nel singolo Caramello in uscita venerdì 17 giugno. Nelle scorse settimane, in effetti, la twerking queen aveva lasciato intendere che un suo singolo dell’estate non ci sarebbe stato, per questo ha annunciato il singolo con queste parole: “Vi pare che vi lasciavo senza il pezzo per ballare quest’estate?”.

