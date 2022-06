I motori sono nuovamente caldi ed i piloti di MotoGP sono pronti ad andare a tutto gas in vista del decimo appuntamento della stagione 2022. La nona tappa, che si è disputata in Catalogna sul circuito di Barcellona, è stata vinta dal francese Fabio Quartararo in sella alla Yamaha ufficiale. Il 23enne di Nizza è salito sul gradino più alto del podio davanti a Jorge Martin su Ducati Pramac e dal connazionale Johann Zarco sull’altra Ducati del team Pramac. Il Motomondiale, per il prossimo weekend del 17-19 giugno, farà tappa in un’altra straordinaria cornice del campionato, precisamente sul circuito del Sachsenring, dove andrà in scena l’attesissimo Gran Premio di Germania. A questo punto, andiamo a scoprire insieme il programma e dove vedere la diretta TV e streaming dell’appuntamento tedesco.

Iniziamo con alcune informazioni relative al circuito del Sachsenring, è situato nella periferia di Hohenstein-Ernstthal, nel Land della Sassonia, a circa cento chilometri dalla capitale regionale Dresda. Questo tracciato fu inaugurato nel 1927, è lungo 8,618 m (dal 1972) e ospita le seguenti categorie del Motorsport: Motomondiale, Formula 2, Formula 3 e Formula Junior. L’ultimo tempo record, in merito alle due ruote, è stato ottenuto in gara da Giacomo Agostini (su MV Augusta) nel luglio del 1972, fermando il cronometro su 2’55”400.

Il Gran Premio di Germania, in programma dal 17 al 19 giugno prossimo, sarà trasmesso alle ore 14.00 in diretta TV e in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP (canale 208) su Sky Sport Uno ed anche in diretta e in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8. La gara del Sachsenring sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Buon divertimento a tutti gli appassionati di motori e di MotoGP.

