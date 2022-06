L’armocromia, quando viene usata in modo adeguato, può essere molto importante per capire quali sono i colori che meglio ci vestono. Il suo ruolo è a dir poco fondamentale, soprattutto se si pensa che esistono più o meno 90 milioni di sfumature cromatiche. Ce ne parla Isabella Ratti, stimata style coach e consulente d’immagine.

Qual è il giusto approccio da tenere nei confronti dell’armocromia?

Sul web si trovano facilmente test di armocromia, ma il servizio di analisi del colore deve essere tassativamente effettuato in presenza di un professionista, un consulente di immagine esperto e competente. In sostanza fare una autoanalisi può essere fatale per chi desidera migliorare la propria immagine, per altro, compiere un errore è più semplice di quel che si possa immaginare. In molti casi tendiamo a essere legati a specifici colori sin da quando si è piccoli, e così non riusciamo ad accorgerci che, in realtà, quei colori non ci riflettono come dovrebbero, per esempio perché non mettono in risalto la carnagione o perché non valorizzano toni che per noi sono più naturali.

Perché è così importante prestare attenzione ai colori?

Il fatto è che tutti i colori che indossiamo sono molto potenti, ma si tratta di un potere di cui non si è sempre consci. I colori giusti, ovviamente, hanno la capacità di moltiplicare ed esaltare la bellezza naturale; d’altro canto, i colori sbagliati sortiscono l’effetto contrario, e finiscono per mortificare e per sminuire, con il risultato di coprire la luce personale. È proprio per questo motivo che c’è bisogno dell’armocromia, vale a dire l’analisi del colore. Questo è un aspetto fondamentale per l’attività di un consulente di immagine, in quanto offre la possibilità di individuare la stagione di appartenenza e soprattutto permette di dare vita a una palette personalizzata.

Come si svolge il suo lavoro da questo punto di vista?

Insieme con il test del colore, l’ armocromia è uno degli strumenti a cui faccio riferimento. il mio obiettivo non è tanto quello di identificare la stagione giusta di chi mi contatta, quanto quello di comprendere in che modo posso fornire il mio contributo affinché il singolo si trovi nelle condizioni di poter esprimere la propria interiorità e la propria personalità nel migliore dei modi. Tutte le tonalità e tutti i colori da indossare sono fondamentali nel destare la prima impressione: il che conta molto tanto a livello privato quanto sul fronte professionale, nel mondo del lavoro.

L’armocromia può definire il nostro stile personale?

L’armocromia è una valida alleata nel trovare il proprio stile. Sono davvero tanti gli stili a cui ci si può affidare per definire il proprio look, da quello sportivo a quello moderno, da quello elegante a quello professionale. Numerosi stili, dunque, perché numerose sono le necessità dei singoli e le loro personalità. Quel che è certo è che lo stile non può essere inventato, e neppure può essere improvvisato. In un certo senso fa già parte di ognuno di noi, anche se di sicuro è condizionato anche da quello che facciamo e da come agiamo nella vita di tutti i giorni, venendo influenzato sia dagli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere che dagli ambienti che frequentiamo. Ci tengo a mettere in evidenza, però, che sapersi vestire bene è una possibilità concreta per tutti, e non solo per coloro che hanno dimestichezza con l’armocromia.

Ciò non toglie che il suo ruolo sia essenziale, però.

Certamente sì. Stiamo pur sempre parlando di una scienza, e in particolare della scienza che definisce l’equilibrio fra i colori. Se è vero, come dicevo in precedenza, che ci sono circa 90 milioni di sfumature di colore, ecco che ognuno di noi può contare su una gamma davvero ampia di strumenti che possono essere impiegati. Ovviamente non tutte le sfumature vanno bene, ma è necessario trovare solo quelle che riescono a valorizzare il colore dei capelli, degli occhi e della carnagione. Chiunque, inoltre, ha l’opportunità di usufruire di servizi top di gamma e di mettere in mostra le proprie potenzialità nel migliore dei modi con uno stile e un abbigliamento ad hoc.

Che cos’è l’armocromia test?

Per effettuare l’armocromia test, uno dei sistemi più efficaci a disposizione è il draping, che prevede di affiancare al volto drappi di tessuto di colori diversi per poi valutare l’effetto complessivo. Questa analisi deve essere eseguita per tutte le tonalità più importanti, ed è in questo modo che si può stabilire la palette cromatica della persona. È chiaro che, per chi non è un esperto di armocromia, non è sempre semplice riuscire a distinguere fra i colori che vanno usati con parsimonia e quelli che aiutano a valorizzare un individuo. Il test dell’analisi del colore, comunque, può essere effettuato anche tramite i cosiddetti tool: sono dei cartoncini, sempre da affiancare al viso, grazie a cui è possibile verificare la stagione di appartenenza. Nulla vieta di usare i tool e i drappi in maniera congiunta: anzi, in questo modo si può contare su un esito molto più accurato e preciso.

È facile o difficile?

Non è così semplice, e a volte è davvero impegnativo cogliere le sfumature giuste. È proprio questo il motivo per il quale mi permetto di consigliare a chi è insicuro di affidarsi a un consulente di immagine competente in tema di armocromia. Dall’analisi del colore può derivare il buon esito di ogni look, che dipende anche dallo stile e dal make up.

Scopri di più su Isabella Ratti

Isabella Ratti lavora come style coach e consulente di immagine mettendo a frutto la sua passione per la moda, che vive e affronta nelle sue sfaccettature più diverse. Abituata a disegnare vestiti sin da bambina, attualmente ha un obiettivo prioritario: fare in modo che le aziende e le persone riescano a disegnare la propria immagine, affinché i difetti e le imperfezioni possano essere convertiti in punti di forza. Isabella Ratti aiuta le persone ad aumentare la propria autostima e a sentirsi bene attraverso il miglioramento dell’immagine: il cambiamento interiore e quello esteriore sono molto spesso correlati.

