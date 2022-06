Scream Queens 3 potrebbe tornare? È ciò che si augura Emma Roberts, che nella serie tv ha interpretato l’iconica Chanel Oberlin. Sebbene sia andato in onda per sole due stagioni, dal 2015 al 2016, lo show si è guadagnato un saldo fanbase in tutto il mondo.

Creata da Ryan Murphy, Scream Queens è una parodia del genere horror e la storia ruota intorno a un omicidio compiuto in un campus universitario che ha delle similitudini con uno stesso caso avvenuto vent’anni prima.

Intervistata da ComicBook.com, Emma Roberts crede che sia il momento giusto per provare a realizzare una terza stagione, anche se a distanza di anni:

Voglio una stagione 3 di Scream Queens e penso che questo sia il momento giusto. In realtà non so da chi dipenda la responsabilità di accettare o meno la proposta, ma dovremmo far sì che accada.

L’attrice ha sottolineato il fatto che i fan ancora adorino la serie tv, quindi si dovrebbe puntare proprio su questo:

Sono così felice che la gente lo ami ancora così tanto, onestamente, ci siamo divertiti così tanto a realizzarlo e il fatto che vedo ancora ragazze e ragazzi travestirsi da Chanel Oberlin per Halloween, mi scalda il cuore. Quindi mi piacerebbe rivederlo in onda.

Già nel 2019, lo stesso Murphy aveva espresso la sua volontà di tornare a lavorare su una potenziale terza stagione. Tutto, però, dipende da chi detiene i diritti, quindi dalla Fox, che si occupò della messa in onda anni fa. Dal canto suo, lo sceneggiatore e creatore della serie tv aveva anche aggiunto che le attrici protagoniste sarebbero state disponibile a tornare sul set. Oltre alla Roberts, anche Lea Michele, Jamie Lee Curtis, Abigail Breslin e Billie Lourd:

Dipende se la Fox vuole farlo. Noi siamo disposti, e aspettiamo solo una chiamata. So che lo spettacolo è molto famoso, e ha avuto un vero picco di popolarità su Hulu.

Il futuro di Scream Queens 3 è quindi ancora nel limbo.

Continua a leggere su optimagazine.com.