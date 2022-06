Gli inviati di Chi l’Ha Visto sono a lavoro oggi sulla morte di Elena del Pozzo, la piccola bambina di cinque anni che ieri sera era finita sui social e sui siti web perché presunta vittima di rapimento. In un primo momento in molti hanno temuto che la bambina diventasse una nuova Denise Pipitone, una vittima di diatribe familiari portata via alla madre per ripicca o magari per una punizione esemplare, ma così non è stato.

Purtroppo Elena del Pozzo è stata ritrovata morta questa mattina dopo che la madre ha confessato il suo omicidio. la bambina di cinque anni scomparsa ieri a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, è stata uccisa dalla mamma Martina Patti, 24 anni, ed è stata lei stessa ha confessare l’omicidio nel corso di uno dei tanti interrogatori.

Al momento non si conosce il movente dl terribile omicidio ma in queste ore si fa sempre più strada che tutto sia riconducibile alla recente separazione dal marito e alla gelosia covata nei confronti della sua nuova compagna. Il cadavere è stato ritrovato a 200 metri dalla casa in un campo incolto e proprio poco fa, in conferenza stampa, sono venuti a galla nuovi dettagli agghiaccianti.

Ecco il video del momento pubblicato proprio sulla pagina Facebook della trasmissione in onda domani:

Secondo la prima ricostruzione, la madre avrebbe prelevato la bambina a scuola e l’avrebbe portato a casa dove si sarebbe consumato il delitto. Martina Patti avrebbe ucciso Elena colpendola più volte con un coltello da cucina all’altezza del collo, dell’orecchio e la parte superiore della schiena, liberandosi poi del cadavere portandolo via in cinque sacchi neri.

Sulla pagina social della trasmissione continuano in tempo reale gli aggiornamenti su questo nuovo, terribile, caso di cronaca di cui, sicuramente, la trasmissione si occuperà domani sera su Rai3 in prime time.