La canzone di Cornetto Algida per l’estate 2022 è di Sangiovanni. Si intitola Scossa ed è il suo nuovo singolo, già disponibile in radio e negli store digitali. Un vero tuffo nell’estate e tanti giovani pronti a divertisti in spiaggia. La colonna sonora di Cornetto Algida è stata scelta tra le canzoni di uno dei giovanissimi che negli ultimi anni si è imposto con i suoi tormentoni estivi.

“Tuffati in questa estate” è il claim che chiude lo spot e anche i ragazzi protagonisti dello spot prendono alla lettera la call to action con la scena finale con una corsa verso il mare.

ll brano Scossa di Sangiovanni fa da colonna sonora alle scene tipicamente estive presenti nello sport in rotazione televisiva: è il nuovo singolo inedito del cantautore nella tracklist digitale dell’album Cadere Volare. Il brano era già stato inserito nella serie Netflix Summertime e adesso un altro brand importante sceglie proprio Sangiovanni per dare voce all’estate.

La sonorità dal ritmo coinvolgente e il testo che piacerà ai più giovani potrebbero candidare Scossa a tormentone dell’estate 2022

Alessandro La Cava / Dario Lombardi / Giovanni Pietro Damian / Jacopo Adamo

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai i mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai

Brividi se mi tocchi il futuro

La schiena mi trema

Mi sai fare tuo

Mi tuffo nel buio

Non mi prende nessuno

Non so se valga la pena

Eh-eh-eh, mh-mh

Vedi tu se mi dai un bacio e la saliva sa di blu

E nel tuo mare mi ci perdo

Mi fai vivere un sogno

E resto sempre sveglio

Per non uscirne pazzo

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai i mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai più a quello che distruggo

E comprarci due monolocali

Uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani, perché non rimani

E no, non te ne vai più

Naturale come l’acqua

Che faccio un passo e viceversa, muovi l’altra gamba

Paralleli come questa linea retta

E con una matita bianca

Non lascio tracciaPerché disegno male

Non come te

Che sai prosciugare un mare

Di lacrimeSe fuori è carnevale mi dici: “Non mi piace

La gente con le maschere”

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai i mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai più a quello che distruggo

E comprarci due monolocali

Uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani, perché non rimani

E no, non te ne vai più

Io con gli occhi stanchi

Tu che cosa guardi?

Blu, il mare mosso

Dove andremo insieme un giorno

Poi se gira la ruota

Poi cambia la meta

Da un secondo all’altro della nostra vita, eh-eh

Questa strada vuota ha una luce sola

E non c’è via d’uscita

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai i mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai più a quello che distruggo

E comprarci due monolocali

Uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani, perché non rimani

E no, non te ne vai più