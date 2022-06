Ottenere il bonus 200 euro non sarà un qualcosa di automatico. A prescindere dal fatto che abbiate diritto o meno a questo sostegno economico per le famiglie italiane, con alcuni chiarimenti in merito che abbiamo portato alla vostra attenzione di recente sul nostro magazine, è importante concentrarsi sugli scenari a medio termine per coloro che sono interessati all’argomento. Vediamo come stanno evolvendo le cose, in modo da essere sempre sul pezzo, per non farsi trovare impreparati quando arriverà il momento più caldo per riscuotere la quota in questione.

Occhio alla necessità di compilare un modulo per il bonus 200 euro: le informazioni più fresche per gli utenti

Dunque, anche se rientrate nel discorso affrontato in queste settimane, dovete tenere a mente che sia necessario compilare un modulo per il bonus 200 euro. Discorso che, di conseguenza, riguarda in primis i lavoratori dipendenti. Il documento in questione è importante per prendere atto. Anche per loro l’accredito non sarà automatico, visto che occorre preventivamente una sorta di autocertifcazione con la quale il lavoratore dovrà dichiarare in prima istanza di non essere titolare di un trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza.

Come ormai tutti sanno, sono queste le condizioni che danno diritto al bonus 200 euro, fermo restando che questo verrà riconosciuto una sola volta. Ad oggi, il documento da compilare per ricevere la quota non esiste, anche se in rete sta già circolando un fac simile che tutti possono consultare. Se non altro, perché è stato realizzato dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro. Insomma, sono attese novità a giorni sotto questo punto di vista per tutti coloro che sono nelle condizioni di dover affrontare un discorso simile.

Vi terremo aggiornati appena ci saranno ulteriori riscontri per coloro che intendono percepire il bonus 200 euro.

